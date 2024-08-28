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經濟

香港地產

新世界粉嶺北擬建2300伙住宅

【明報專訊】發展商積極推進北部都會區的發展計劃，新世界（0017）最新就粉嶺北第14區地皮，向城規會申請放寬建築物高度限制，計劃興建4幢住宅大廈、提供2300伙中小型單位，總樓面涉約111.8萬方呎，暫定2029年落成，預計可容納人口約6440人。

料2029年落成 容納6440人

據城規會文件顯示，上述地點位於粉嶺北新發展區第14區，即馬適路，地皮面積約15.53萬方呎，擬以總地積比率7.2倍發展，建築物高度限制由140米（主水平基準以上，下同），放寬近3%至約144.1米。

總樓面逾111萬呎 單位平均417呎

上述計劃擬興建4幢樓高32樓住宅大廈，提供約2300伙、平均面積約417方呎的單位，總樓面約111.8萬方呎。申請人指出，項目將採用組裝合成建築法（MiC）興建，是次要求放寬建築物高度限制，是為了容納因採用MiC需要的雙層樓板，以及輕微增加之樓板厚度，放寬高限幅度非常輕微，亦與周邊的發展相容。

翻查資料，上述地皮為已故創辦人「彤叔」鄭裕彤或相關人士，約於2000年以約3億元購入的粉嶺北烏鴉落陽土地，2006年曾作低密度住宅發展涉約70伙，但只興建了外牆，並沒進行內部裝修，也一直未有出售；物業空置多時，新世界於2022年疫情期間，借出地皮作社區隔離設施，並於今年5月獲屋宇署批出建築圖則，而配合北都發展，新世界落實原址換地，尚待完成修訂契約。

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