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經濟
2024年8月28日星期三
股市最前線
港上月出口升13.1% 勝預期 往內地美國增長仍快 同期進口升9.9%
京東50億美元回購 美市早段較港升7％
拼多多持股蒸發千億 黃崢失中國首富寶座
安踏半年多賺63% 擬動用不超過100億回購
信置全年基礎盈利跌15% 末期息維持43仙
攜程次季經調整純利升45% 勝預期 集團：內地暑假需求仍強勁 外遊帶動增長
農夫山泉中期多賺8% 茶飲收益升六成
商湯上半年收入增兩成 虧損收窄
澳博虧損大幅收窄 博彩淨收益增48%
潤電半年利潤升近四成 中期息增39%
恒大汽車盈警 料中期淨虧損逾202億
富衛中期新業務價值升14%
內地上月規模以上工業企業利潤增4.1%
華限礦物出口 打擊西方晶片商 歐市場鍺鎵價飈 分析：發出信號反擊美制裁
任永力：美進入減息周期 或推升人幣一成
朱克伯格：白宮2021年施壓fb 要求審查疫情內容
楊智佳：盈利趨穩 潤電現價吸仍樂觀
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：歐元見短期回調風險
技術取勝：騰訊音樂料45元阻力大
劉思明：港股偏強 高息中字頭股穩步向上
周顯：農地最有投資價值
湯文亮：香港經濟 好似一鋪新牌
皇第複式轉陣放租 意向月租142萬 PRINCE WESIDENCE租出逾五成 平均呎租逾50元
海璇2B2期連沽3伙 吸金逾1.32億
太古城天台戶呎售1.16萬 跌價三成
美聯中期賺1.7億 按年升3.5倍
新世界粉嶺北擬建2300伙住宅
灣仔銀主商廈物業放售 市值3.4億
FINNIE主打細戶 毗鄰港鐵站享地利
鄰近太古坊 租務料看俏
基金特區：減息利股市 施羅德看好新興市場 留意人工智能企業管治改革等主題
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港上月出口升13.1% 勝預期 往內地美國增長仍快 同期進口升9.9%
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