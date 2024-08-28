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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：盈利趨穩 潤電現價吸仍樂觀

【明報專訊】恒指昨日升75點，收報17,874點，主板成交919億元。隔晚周一美股下滑，加上拼多多（美：PDD）業績爆雷急瀉累及阿里巴巴（9988）及京東集團（9618）股價下跌，未見打擊港股氣氛。早前弱勢的經濟周期股如消費股海底撈（6862）、李寧（2331）持續反彈2%，至於高股息、抗跌力較強的中資電訊股、內銀股亦同時上升，令整體港股表現不俗。

拼多多季度業績收入不如預期，按年仍增長86%至971億元人民幣，更令投資者驚訝的是，高層發表了長遠盈利能力下跌的宣言。為了提升商戶及產品質素，作為品牌升級，不惜表明可見將來不派息、不回購股份，假若付諸實行，猶如對股價進行死刑無異。假若幾年後盈利才會回升，又沒有股息，作為投資者何不先行沽出股票，等幾年後才再進場？

以前收市價計，拼多多滾動市盈率僅10.6倍，剛過去季度每股盈利卻有125%增長，不合理的估值完全反映了高層間歇自爆的作風。

電商競爭加劇 拼多多阿里京東或三輸

毫無疑問，拼多多、阿里及京東身處的中國電商行業，消費市道疲弱，難免進入內卷情况，存量市場之中互相展開競爭。不過，三家公司同樣坐擁強大經營現金流、更是錄得淨現金，財力變得相當雄厚，透過加大競爭根本難以打倒其中一家，最終更可能形成三輸局面。三股齊跌，情况合理，基本因素難以支持這些股份跑贏大市。

愈遠離消費的行業，似乎比較受到青睞。雖然內地電力需求受到經濟影響，目前形勢尚算不錯，今年首7個月，中國內地全社會用電量按年增長7.7%，單計7月按年上升5.7%，即使增長似乎因應經濟情况而放緩了，表現仍不錯。而過往20年，中國用電量從未試過倒退，電力股早年盈利大起大落，主因電價定價問題以及燃煤成本波動性，令電企時有虧損。

上市電力企業近年普遍提升了再生能源比例，至於火電成本方面，以參考指標秦皇島動力煤價格亦持續偏穩，每噸價格約730元人民幣左右。一長期、一短期的維穩因素，為本來盈利波動性很大的電力股增添穩定性，不能期望能夠帶來持續增長，至少目前看上來形勢很不錯。

潤電股息率高 長線有望漸受青睞

華潤電力（0836）剛公布今年上半年業績，純利按年上升39%，每股盈利1.95元。期內再生能源核心利潤按年下跌6.7%，扭轉近年的持續升勢，不過，火電核心利潤反彈2.7倍，帶動整體利潤上漲。

內地再生能源的利潤已遠遠超過火電，而華潤電力的火電比例亦緩緩下降，以裝機容量計，火電由2021年佔整體的67%，降至今年上半年的60.7%。再生能源的盈利貢獻相比火電穩定，只要火電比例持續下降，潤電的盈利穩定度亦會逐步提升。

目前潤電的滾動市盈率約8倍，並提供逾6厘的股息率，作為優質電力股，於強調股息回報及穩健性的港股市場，長線有望逐漸受投資者青睞。市盈率要回落至7倍以下，相信不容易，現價吸納，亦是中線不錯的選擇，首站先挑戰7月高位25.45元水平，有大約一成上升空間，今年內股價仍偏向樂觀。

[楊智佳 還看今朝]

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