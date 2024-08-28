朱克伯格：白宮2021年施壓fb 要求審查疫情內容

眾議院司法委員會（共和黨）在社交媒體X表示，朱克伯格在這封信承認了facebook在白宮施壓下審查美國人。有關社交媒體應怎樣審察用戶評論、照片及內容等，在全球引起熱議。部分政府官員認為，過於自由放任立場可能會引致犯罪。

此外，彭博社引述知情人士稱，7-11便利店的日本母企Seven & i Holdings（日：3382）希望日本政府強制要求任何超過10%的公司股份收購行為，都須事先通知日本政府，以提高Circle K（OK便利店）的加拿大母企Alimentation Couche-Tard（加：ATD）對Seven & i 進行收購的難度。

7-11母企傳申為「核心」企業 增併購難度

消息指Seven & i 正尋求被確認為《外匯和對外貿易法》之下的「核心」企業，從目前該法律框架下的「非核心」地位提升，令日本政府不得不審查對Seven & i的10%以上股份收購。據稱，Seven & i申請成為日本「核心」企業的理據，是便利店在自然災害發生時，肩負為民眾提供食品及物資的重大責任。便利店更提供一些市政服務，讓居民獲取官方文件。

（綜合報道）

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