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華限礦物出口 打擊西方晶片商 歐市場鍺鎵價飈 分析：發出信號反擊美制裁

【明報專訊】《金融時報》指出，中國對關鍵半導體材料的出口管制，已開始打擊供應鏈，令市場憂慮西方生產的先進晶片及軍用設備面臨短缺。該報道指中國對鍺（Germanium）和鎵（Gallium）實施出口管制後，已導致這些用於生產晶片及軍用產品的礦物，在歐洲市場的價格較去年初增長接近一倍。

美國一再收緊對中國半導體行業的技術制裁之際，中國去年開始實施半導體材料出口管制。受影響企業的知情人士向《金融時報》透露，自中國實施出口管制以來，鎵的整體出口已減少約一半，若中國仍像今年上半年般減少鎵的出口，「我們的儲備將被耗盡」。德國貿易商Tradium的高級經理Jan Giese表示，其團隊透過向中國申請出口許可所獲得的鎵和鍺，「只是過去購買量的一小部分」。

知情人士：中國鎵出口已減半

數據供應商Argus的資料顯示，自6月初以來，中國鍺價已飈升52%，達到每公斤2280美元。貿易商將鍺價飈升，歸咎於投機者囤積居奇。

總部位於溫哥華的金屬貿易商Strategic Metal Investments經理Terence Bell稱，中國人現在甚至不在海外出售鍺。貿易商指出，根據鎵、鍺相關物料的出口管制規定，每批物料出口都要申請審批，列明買家身分及預期用途。審核程序需時30至80天，由於審批結果存在不確定性，訂定長期供應合約並不可行。根據美國地質調查局（USGS）的數據，中國生產全球98%的鎵和60%的鍺。它們是生產先進晶片、5G通訊、光纖產品、雷達及夜視鏡等的重要材料，並廣泛應用於新能源領域。若中國長期對這些礦物實施出口管制，將對西方相關製造商造成打擊。

銻可產軍備 本月宣布限制出口

中國政府去年底亦宣布對石墨，以及稀土提煉與分離技術實施出口管制，至本月又宣布將限制銻（Antimony）的出口。銻是重要的戰略金屬，不僅用於生產電池及光伏設備，也廣泛應用於生產子彈、穿甲彈（armor-piercing munition）、核武、夜視鏡及精密光學組件等軍事用途。根據美國地質調查局的數據，中國去年的銻礦產量，佔全球銻礦產量的48%，而美國則沒有開採任何可銷售的銻。

總部位於北京的諮詢公司Trivium China認為，中國的出口管制措施是要「發出信號」，表明自己會對美國打擊中國企業及重要產業的行為進行反擊，倘中國政府想中斷對某地的出口，可拒絕簽發出口許可。同時，出口管制可確保中國清潔能源產業的發展，此領域是中國產業升級的核心。分析認為，假設全球形勢及中美緊張關係不變，中國沒有任何放寬出口管制的動機。

針對銻等物料的出口管制措施，中國商務部發言人在本月中強調，此類出口管制為國際通行做法，中國借鑑國際做法，並根據自身需要，對有關項目實施出口管制，旨在更好維護國家安全、履行防擴散等國際義務，相關政策不針對任何特定國家和地區。出口符合相關規定的，將予以許可。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕軍用設備 出口管制 中國 半導體

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