富衛中期新業務價值升14%

港澳新業務價值升21%

按地區計，富衛於香港及澳門的VNB按年升21%至1.4億美元，新業務利潤率按年跌2.7個百分點至44.3%，而以內地客為主的離岸VNB按年升17%至6300萬美元，本港客戶的在岸VNB按年升23%至7600萬美元。集團解釋，反映內地訪客大幅增長，以及本地客戶對優質保險產品的強烈需求。

港澳業務外，泰國和柬埔寨VNB按年跌3.2%至1.51億美元。新興市場VNB按年升21%至6400萬美元。日本VNB則按年升14%至4900萬美元。

外媒：富衛或最早9月再申IPO

另外，繼今年6月路透社引述消息報道，富衛已重啟於香港上市的計劃後，路透旗下的IFR昨日亦引述報道，富衛或最早於9月重新提交香港IPO申請；不過，由於市場環境充滿挑戰，集資金額或低於兩年多前所定的10億美元最初目標。