潤電半年利潤升近四成 中期息增39%

火電業務多賺2.7倍 再生能源減7%

截至6月底，該集團運營裝機容量80,314兆瓦，運營權益裝機容量62,758兆瓦，較去年底增加2994兆瓦，其中新增風電和光伏運營權益裝機容量2064兆瓦。可再生能源項目運營權益裝機容量24,662兆瓦，佔比39.3%。期內其並無新投入的火電項目。售電方面，附屬電廠售電量達98,240吉瓦時，按年上升6.2%，其中附屬火電廠、風電場和光伏電站的售電量分別較2023年同期上漲3.4%、6.9%和204.9%。燃料成本按年減少11%至247.48億元。

潤電上半年度的現金資本開支約208.33億元，有逾六成即126.38億元，用於投資風電場及光伏電站。集團今年目標是新增風電和光伏項目併網容量1萬兆瓦，預計投產的火電機組權益裝機容量約399兆瓦，並預算全年資本開支599億元，當中446億元用於風電及光伏電站建設。其淨負債比率則在過去半年新增3.1個百分點，達到156.2%。