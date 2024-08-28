農夫山泉中期多賺8% 茶飲收益升六成

期內，集團總收益221.7億元，按年增8.4%。其中包裝飲用水產品收益按年跌18.3%，惟來自茶飲料產品收益大升59.5%，抵消包裝飲用水產品的下跌。茶飲料產品銷售佔比亦躍升至38%，逼近包裝飲用水產品約38.5%佔比。

受累輿論攻擊

包裝飲用水收益跌18%

集團指出，今年首兩個月包裝飲用水產品銷售情况良好，該兩個月的銷售收益較去年同期增長19%。但自今年2月底開始，網絡上出現大量對集團及創始人的輿論攻擊和惡意詆毁，對集團的品牌及銷售產生了嚴重負面影響，集團自今年3月以來通過各種方式向公眾澄清真相，並採取行動追究惡意造謠者的法律責任。

新品上市促銷 毛利率降至58.8%

期內集團錄得毛利130.3億元，按年增長5.9%；毛利率下降1.4個百分點至58.8%，主要影響因素包括純淨水產品新品上市促銷的影響、包裝飲用水產品銷量下降帶來固定成本分攤上升、以及果汁原料價格上升等。

展望未來，集團表示上半年網絡輿情對集團品牌形象和包裝飲用水產品銷售帶來影響，但有充分信心和能力迎接和應對各種機遇和挑戰。

對於造謠和誹謗詆毁農夫山泉的企業和個人，集團必將堅決追究其法律責任。

未來，集團將繼續加強品牌建設，持續加大對水源地的宣傳和對飲料產品的提升和創新，進一步發展水和飲料雙引擎的格局，持續壯大農夫山泉的品牌基礎和競爭優勢。