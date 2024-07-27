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經濟

安踏半年多賺63% 擬動用不超過100億回購

【明報專訊】體育用品股安踏（2020）昨中期業績出爐，不計入分佔聯營公司/合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的非現金會計利得影響，中期純利增加17%至61.61億元（人民幣，下同）；若計入上述影響，純利則大增62.6%至77.21億元（見表）；派每股中期息1.18港元，按年增43.9%。公司同日公布，決定視乎市場情况，於18個月內擬動用不超過100億港元不時於公開市場回購股份，資金來源為其現有可用現金儲備，回購股份將予以註銷。

主席：顯示對公司發展的信心

過去18個月安踏日均成交額約6.3億港元，按是次回購金額及時期計算，約佔其日均成交額的4%。在績後投資者會議上，主席丁世忠指出，雖然經濟發展形勢較複雜，但公司對未來仍充滿信心，所以決定在未來18個月作100億港元以內的回購，以「充分顯示我們對公司未來發展的信心」，又指「大家覺得（市場環境）好與不好，過去一直都差不多，但我們也一直做得不錯，我們有信心」。安踏於通告亦指董事會認為現行股價低於其實際價值，實施回購計劃旨在促進股東利益及公司中長期資本增值。

對於市場關注內地消費疲軟，丁世忠指全球消費市場疲軟，並不止中國市場，但安踏不管在銷售、業績都取得歷史上最好的成績，市場份額進一步擴大，顯示其多品牌的競爭優勢。剛分拆的Amer Sports也創自收購回來最高業績。

安踏年初交出安踏品牌及FILA品牌增長指引均為雙位數，但昨將FILA旗下的子品牌的增長指引下修為高單位數，安踏品牌則維持目標。管理層表示，FILA主品牌全年目標沒有改變，仍然維持增速雙位數指引，鞋類、線上銷售等上半年仍錄20%高增長，庫存處在5倍以內，屬歷史最好等。集團主要是針對FILA潮牌及童裝在去年作出業務戰略調整，主要因內地童裝已進入存量市場，整個行業增速比較慢，而潮牌市場亦比較疲軟等。

FILA旗下增長指引下調至高單位數

管理層又表示，雖然目前大家對市場環境信心更差了，其他同行亦下調目標，安踏品牌維持雙位數增長目標「也有壓力，不是輕輕鬆鬆做到」，但7月、8月市場有好轉，加上各方面都比較健康，故認為「挑戰雙位數也有機會」。

相關字詞﹕Amer Sports 體育用品股 安踏 丁世忠

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