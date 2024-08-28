拼多多持股蒸發千億 黃崢失中國首富寶座

花旗大劈目標價至120美元

拼多多創辦人黃崢月初以486億美元身家超越農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒成為中國首富，不過集團周一股價大跌，拖累黃崢身家縮水逾140億美元（約1092億港元），榮登首富兩周後即卸下頭銜，由鍾睒睒重新成為首富；黃崢現以352億元身家，於彭博中國富豪榜排名第四（見表2）。

花旗將拼多多評級由「買入」下調至「中性」、同時大降目標價至120美元。花旗指難以理解管理層以競爭加大、消費模式轉變和外部環境不確定為由，對前景態度謹慎，是否真的反映源於「性價比」護城河的回報減少及監管風險帶來的「實際挑戰」，抑或只是希望通過「低調」方式以管理市場競爭及投資者期望。花旗又認為由於拼多多與投資者的溝通有限、缺乏營運指標以及財務細分披露，加上管理層主動提出保守的前景看法，預期股價將在現水平區間波動。

花旗續指雖然拼多多擁有390億美元的淨現金餘額，但管理層仍拒絕任何股東回報措施，因此下調集團的評級及目標價。

美銀：未能逃離宏觀「逆風」

美銀認為，拼多多次季業績好壞參半，雖然集團盈利能力繼續較同業強勁，不過管理層對下半年及以後增長及盈利展望的看法非常保守，又同時提出多項不可避免的趨勢，加上短期沒有資本回報計劃，令投資者大為震驚，股價一夜間大跌。該行同意管理層指引更清晰反映情况及影響程度，考慮到集團收入組合轉向更低盈利率的海外業務TEMU，指引與整體行業趨勢一致及合理，考慮到集團未能逃離宏觀「逆風」及要推百億人民幣減免計劃，目標價由206美元下調至170美元，維持「買入」評級。