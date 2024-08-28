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經濟

京東50億美元回購 美市早段較港升7％

【明報專訊】拼多多（美：PDD）周一晚公布季績預告高增長不再，兩大電商對手阿里巴巴（9988）及京東（9618）受累昨曾大跌逾半成，拖累其他重磅科技股偏軟。惟港股收市後，京東（9618）即公布董事會已批准新一項50億美元（約390億港元）回購計劃，9月起生效，為期年36個月。回購新資金到位的消息，刺激京東美股ADS（美：JD）盤前急彈最多逾7%，開市早段高見27.88美元，折合港股約108.7元，較本港收市價101.7元，反彈6.9%。

中特估撐市 恒指倒升75點

京東8月15日收市後公布季績後，即傳出策略股東沃爾瑪盡沽持股套現36億美元的消息，翌日港股股價急挫約一成，京東當日中午已公布即日耗盡3.9億美元回購計劃餘額「護價」。京東至昨日瞬即公布董事會批出新回購計劃。

隔晚拼多多股價大跌28%，市場擔心內地電商市場增長放緩，對手阿里及京東昨天在香港也捱沽，曾大跌逾半成，收市仍分別跌4%及3.7%，為表現最差兩隻藍籌，美團（3690）挫2.6%。重磅科技股偏軟，拖累港股昨最多跌逾170點，惟三桶油、內銀及中資電訊股等高息「中特估」做好撐市，恒指午後倒升，收報17,784，升75點，再創7月中以來收市新高。恒指連升2日，累計升262點。國指升0.4%，科指就微跌0.05%。

大市成交雖較上日增加一成至919億元，但已是連續第7個交易日成交不足千億元。北水淨流入28.75億元，終止單日流出，是8月16日後最多。

彭博社報道，市場繼續大手拋售中國股票ETF。彭博社匯總的數據顯示，截至8月23日當周，中國及香港的資金外流規模最大，達2.4億美元。KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF（美：KWEB）上周流出2.38億美元，創下2022年8月以來最大規模。iShares安碩中國大型股ETF也遭撤資，投資者上周提取了近5500萬美元，為連續第11周淨贖回。相反，在美國上市的新興市場ETF以及追蹤個別國家股市基金吸資達5.5億美元。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，恒指連續2日重上100天線（現處17,745點），估計期指本周四結算前，港股不會有大調整，有機會重上萬八點或以上。但結算過後，就要觀望下周美國就業數據，預期在萬八點窄幅上落。

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