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經濟

香港地產

菁雋商場放售 市值2億兩年跌近半

【明報專訊】工商舖物業價值續跌，鄧成波家族旗下屯門菁雋商業基座及停車場，近日再推出市場放售，最新估值約2億元，扣除停車場及地舖價值，商場呎價僅2000餘元，項目2022年11月曾推出放售，當年市值約3.88億元，現市值為2億元，較約兩年前低1.88億元或近一半。 

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部副董事甄梓謙指出，物業包括菁雋商場、地舖及停車場3個主要部分，總面積約39,228方呎，商場部分包括地下入口、1樓和2樓全層，合共約35,691方呎，業主早前亦獲得屋宇署批准改裝成安老院的建築圖則。地舖部分方面，共提供3個舖位，建築面積約由625至1807呎不等，而停車場則有47個私家車位及5個電單車位。

香工呎價低見3380元 5年半蝕三成

此外，長沙灣香港工業中心B座一個低層11室，面積約3600方呎，新近以1216.8萬元售出，呎價約3380元，為該廈近年呎價新低，原業主2019年3月、即反修例風暴前以1728萬元購入，持貨5年多，帳面蝕讓511.2萬元或約30%，為該廈罕見蝕讓個案。

另據美聯工商舖統計數據顯示，截至今年8月中止，逾億元大手買賣宗數錄51宗，雖然較去年同期增約4.1%，惟成交金額僅錄得逾250億元，不但按年減少約15%，更出現「量升額跌」情况，為歷史次低紀錄。美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，目前工商舖市有不少銀主盤正在放售，料工商舖價格仍面臨壓力，惟賣家願意擴大議價空間，料全年大手成交有80宗，涉資約400億元。

他又預料，全年工商舖成交量僅錄約3350宗，屆時將為自1996年有紀錄以來29年新低，商舖全年料錄960宗成交，是歷年來首次跌穿1000宗水平。

不過盧指出，金管局將與銀行公會成立小組，協助中小企進行融資並確保加快物業按揭的審批，本港三大發鈔銀行亦確保，若客戶能準時供款便不會要求他們提前還款（call loan），以及不會因抵押品價值下跌而催促客戶還款，相信措施有望穩定市場。

相關字詞﹕蝕讓成交 香港工業中心 菁雋 鄧成波家族

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