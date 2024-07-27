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經濟

香港地產

星星地產：不追雨後撻訂買家差價 已過入伙高峰期 累售303伙暫錄4伙取消交易

【明報專訊】早前有報道指長實（1113）擬向系內洪水橋樓盤#LYOS撻訂買家，追收單位重售差價，而成市場熱話之際，中小型發展商星星地產（1560）旗下元朗「雨後」，除推出新招促銷，向指定單位買家送贈車位或樓價直減100萬元優惠外，並承諾不向撻訂買家，追收單位重售後的差價。本報翻查資料，雨後去年3月開售至今累錄僅4宗撻訂，有3伙已重售，其中1伙今年2月重售的兩房戶，新成交價較去年3月首次售出時，賣平87萬元或13%。

明報記者 程偉軒、 江俊洋 、林可為

雨後為星星地產在本港首個住宅發展項目，去年3月開售至今累沽約303伙，佔全盤單位總數335伙九成，吸金逾18億元，並於去年第四季已入伙，除食正「撤辣」效應外，亦已過入伙高峰期。據雨後成交紀錄冊顯示，去年3月至今，雨後共錄4宗撻訂，估計相關買家遭沒收訂金5%至10%，4宗撻訂料涉殺訂總額約149萬元。值得留意的是，上述4宗撻訂中，發展商已重售3伙，其中兩伙的重售成交價，與首次售出時的成交價一樣。

4宗撻訂僅一宗重售低於撻訂價

至於新成交價比舊價低的單位，屬9樓G室、實用454方呎兩房戶，去年3月以665.06萬元、實呎1.46萬元售出，買家當時採建築期付款，買家於今年1月撻大訂，發展商2月再以577.69萬元、實呎1.27萬元售出，較去年賣平87萬元或13%，惟新買家採45日成交期，成交價之差別料與買家付款辦法不同有關。

對於最近有發展商向撻訂新盤買家追討差價，星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，集團承諾即日起不會向旗下項目的撻訂買家追收差價，期望此舉可增加買家入市信心，又指若美國聯儲局於年底前不減息，將向買家提供樓價1％回贈作利息保障優惠。

高臨5月撻訂貨 6月賣貴3%重售

此外，值得一提的是，個別重售的撻訂單位，即使發展商加價亦獲承接；以資策（0497）佐敦高臨為例，原於今年5月以531.6萬元、實呎1.95萬元售出的A1座16樓G室，屬實用272方呎一房戶，買家之後撻訂，發展商修改價單提價3%，於6月以547.5萬元、呎價2.01萬元再售出。

另一方面，雨後昨日上載修訂版價單，推出全新置業優惠，本周五起生效，星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，買家9月16日美國聯儲局議息前購買指定單位（包括6伙3房、4伙特色戶），可獲一個價值149萬元的住宅車位，或可選擇樓價直減100萬元，以入場單位8樓E室為例，實用面積717方呎3房戶，不選擇車位而減價100萬元，扣除其他折扣，折實價為861萬元，呎價12,009元。

相關字詞﹕高臨 撻訂重售 追差價 雨後 新盤

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