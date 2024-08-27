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經濟
2024年8月27日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
拼多多收入遜預期 洗倉式急瀉30% 預告未來數年不回購不派息 拖累阿里京東挫
美減息將至 地產收租股集體受捧
在岸人幣曾升破7.12 創9個月高
人行對金融機構持債壓測 官媒：屬防風險非抬高利率
GEM板迎今年第3隻新股 集信國控入場費5252元
中石油半年賺886億新高 派息0.24元增5% 資本支出減7%
中石化：藉降本增效 冀化工業務扭虧
康師傅純利升15% 方便麵收入微跌
合生發盈警 料半年溢利跌逾七成
小鵬獲控股股東增持 涉資逾億 股價升7%
紫金純利升46％ 料下半年成本難大降
利比亞停產 油價升3% 美能源股升科技股跌
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港元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：紫金績佳兼受惠減息周期
鄺超靈：氣候危機迫在眉睫 做好預防工作
何民傑：《悟空》熱捧 對特區政府施政啟示
薛偉傑：太藍發表全固態電池原型 稱能量密度720Wh/kg
技術取勝：龍湖上望10元關口阻力大
劉思明：港股跑贏A股 能否續向好待考驗
周顯：先追差價發展商有優勢
湯文亮：不用付辣稅 為何不撻訂
星星地產：不追雨後撻訂買家差價 已過入伙高峰期 累售303伙暫錄4伙取消交易
朗賢峯澐璟 各沽兩伙兩房戶
名日‧九肚山兩房632萬沽 4年蝕三成
凱玥首錄租賃 4房月租近13萬呎租69元
菁雋商場放售 市值2億兩年跌近半
A&F及Hollister租新城市廣場舖
周顯：先追差價發展商有優勢
【明報專訊】長實（1113）洪水橋新盤「#LYOS」的撻訂買家追收差價事件，所衍生的問題很多很多，十日也說不完。昨日隨便講了一個法律問題，今日則講現實。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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