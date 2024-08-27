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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：紫金績佳兼受惠減息周期

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾上周五聲稱「調整政策的時間到了」，標誌央行已明確轉向減息周期。聯儲局9月減息幾成定局，市場討論減息多少才可避免衰退，當前預期年底前3次會議減息約1厘。消息帶動上周美股上漲，港股亦走升，惟成交欠奉，反映資金仍處觀望態度。

受惠美聯儲即將開啟減息周期，美元回落，利好金屬價格，紫金礦業（2899）有望受惠。紫金礦業剛公布的上半年財報勝預期，上半年歸屬股東淨利潤150.84億元（人民幣，下同），按年增長46.4%；經營活動產生現金流量淨額204億元，同比增長27.6%。上半年，實現礦產銅51.9萬噸、礦產金35.4噸、礦產鋅（鉛）22.2萬噸、礦產銀210.3噸，其中礦產銅、金同比增速分別為5.3%和9.5%。受惠於銅、金價格上漲及成本管控良好，整體礦產品毛利率增加5.6個百分點至57.3%。

期內紫金積極推進增量項目，卡莫阿銅礦3期選廠提前半年建成投產，達產後年產銅將提升至60萬噸以上，晉升為非洲最大、全球第三大銅礦；薩瓦亞爾頓金礦240萬噸/年採選和5噸/年黃金冶煉項目如期建成投產。公司早前已公布中期息，每10股派1元人民幣，增長1倍，派息率也有所上升。

由於美元回落及地緣政治風險升溫，金價持續高企。銅價雖受中國經濟疲軟及環球經濟不確定性影響，但隨美聯儲降息，中國料有進一步降準降息空間，可支撐銅的需求。紫金股價已有所調整，可趁低吸納，捕捉績後上漲機遇，中線上望20元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

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