宜家推二手家具交易平台 與eBay等競爭

供客戶互相銷售

IKEA主要營運商Ingka的行政總裁Jesper Brodin表示，這構思已醞釀一段時間，對宜家的數碼化發展充滿信心。IKEA近年提供更多網上銷售服務，二手平台是其轉型的一部分。IKEA目前也有提供小規模的二手銷售服務，從顧客手上購入舊家具後，在店裏轉售。新的二手交易平台更具野心，目標是讓客戶互相銷售二手貨。據Brodin估計，IKEA在二手市場的市佔率，比新家具銷售更高。

當客戶輸入要賣出的家具，上傳自己拍的照片，並輸入賣出價後，IKEA的AI數據庫會自行提供廣告畫面及尺寸資訊。買方可直接向賣方取貨，而賣方可選擇收取現金，或領取有15%回贈的IKEA優惠券。Brodin稱，若很多人利用二手平台來換取IKEA的折扣，這將會是與顧客重建聯繫的好方法，「我認為這具有商業意義」。他稱，刊登廣告不會收費，但IKEA最終可能收取「象徵式的費用」。IKEA曾嘗試在阿里巴巴天貓等第三方平台銷售新家具，開設二手平台標誌其首次進軍二手電商市場。Brodin表示，IKEA未來還將開發出一個家居佈置的首選平台，二手市集將會是其重要部分之一，其涵蓋的服務可能包括借貸、家居規劃及網購等。

（金融時報）

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