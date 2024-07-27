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經濟
國際金融

IBM將關閉內地研發部門 影響逾千人

【明報專訊】面對中國市場日益激烈的競爭，IBM（美：IBM）的基礎設施業務過去幾年在當地不斷下滑。IBM全球企業系統發展副總裁Jack Hergenrother昨向員工透露，將關閉在中國的研發部門，並將研發職能轉移到中國以外的幾個地區，包括印度班加羅爾，現正在這些地區增聘工程師和研究員。IBM員工向《華爾街日報》稱，關閉中國研發部門將影響1000多人，當中大部分人來自北京和上海等城市的IBM研發實驗室。

受累中國政府鼓勵採本地供應商

隨着美國收緊對華投資的限制，多家跨國企業都重新評估在華業務，甚至將業務遷往其他國家。IBM將關閉中國研發部門，是美國頂尖科技企業撤出中國市場的最新舉措。2021年，IBM已關閉一家在華營運20多年的研究室。

IBM曾將中國視為主要的增長市場，但近年中國科技企業提升服務，令IBM面臨的競爭加劇，加上中國政府鼓勵科技企業多採用本地供應商，令IBM在華市場份額大幅下滑。IBM去年在華收入按年跌19.6%。

微軟縮內地雲計算AI研究業務

在AI等戰略領域，在華經營的美國企業正面臨美國政府更嚴格的審查。微軟也在縮減在華的雲計算和AI研究業務，要求中國員工考慮調往其他地區工作。

《日經新聞》指出，日本專業半導體分析機構TechanaLye社長清水洋治表示，中國的半導體製造能力不斷進步，僅落後於台積電3年。

他表示，美國的出口管制措施，只能稍為拖慢中國的技術革新，但卻刺激了中國半導體產業的自主生產步伐。TechanaLye的分析指出，華為今年4月開賣的Pura 70 Pro智能手機所採用的麒麟9010處理器，由旗下海思半導體設計，並採用7納米製程在本土生產，與台積電於2021年以5納米製程量產的麒麟9000處理器，在晶片面積和性能方面差距不大。TechanaLye還指出，華為Pura 70 Pro手機高達86%半導體器件是中國製造。

（綜合報道）

[國際金融]

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