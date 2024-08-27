小鵬獲控股股東增持 涉資逾億 股價升7%

明報記者 黃志偉

小鵬指出，公司董事會獲何小鵬通知，他於本月21日至23日已於公開市場購買公司合共100萬股A類普通股，平均作價為27.13元，涉資2713萬元；以及通過由其全資擁有的Galaxy Dynasty Limited 購買公司合共141.99萬股美國存託股，平均作價為7.02美元，涉資996.77萬美元（約7775萬港元）。即是何小鵬績後3日內斥資約1.05億元「掃貨」。

何小鵬擬續加注買貨

緊接收購事項後，何小鵬合共持有小鵬汽車已公開發行股本約18.8%。董事會認為，收購事項顯示何對公司前景及增長潛力充滿信心，以及其對公司的長期承諾。何亦告知公司，在遵守適用法律及監管規定情况下，計劃進一步增加其於公司的持股。

此前，主要股東阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國與小鵬汽車終止有關董事委任的協議後，隨後遭阿里減持。今年3月22日由9.23%持股比例下降至4.94%，涉及股份為6600萬股，場外每股平均代價為約4.76美元，而持股量減至5%以下後，若阿里再減持則不需披露權益。

早前管理層料海外收入比例升

大股東何小鵬增持股份未必無因。早前公司管理層已於季度業績會時預計，第三季海外貢獻收入的比例由次季約10%，提升至超過15%，加上旗下MONA首次亮相後市場反應不錯，有信心達到下半年設定的交付目標。同時，何小鵬稱下半年開始更着重商業化能力，而公司技術、供應鏈改革，以及與福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）的戰略合作伙伴關係有助降低成本支出，下半年以至未來兩年的按季表現或有更多好消息，有望成為一家毛利率高於其他同行的公司。