銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平

明報記者 歐陽慧恩

世紀21奇豐助理區域董事黎健峯指出，銀湖‧天峰最新成交位於2座中層C室，實用544方呎，兩房間隔，以731萬元易手，實呎13,438元。原業主2011年6月430萬元購入，帳面賺301萬元或七成。黎氏指出，區內近月睇樓量不俗，惟買家入市態度審慎，令近月交投放緩，若美國聯儲局下月份一如市場預期開始減息，料購買力將釋放，第四季交投有望反彈，惟成交價受經濟因素影響，料將持續橫行。

AVA 128納米樓首跌穿300萬大關

其他屋苑方面，市場人士指出，西營盤AVA 128低層B室，實用178方呎，開放式間隔，以293萬元易手，實呎16,461元，為該廈首宗低於300萬元成交，呎價亦為該廈新低。原業主2015年400.2萬元一手購入，帳面蝕107.2萬元或約27%，連使費料實蝕約119萬元或30%，為該廈目前最大宗蝕讓成交。

此外，中原副區域營業經理王勤學透露，元朗譽88第2座低層G室，實用518方呎，兩房間隔，以472萬元沽出，為屋苑8年成交價新低，實呎僅9112元，跌穿萬元大關，屬屋苑最少3年來呎價新低。原業主2013年4月487萬元一手買入，持貨約11年多帳面蝕15萬元或3%，連使費料實蝕34萬元或7%。

鄰近奧運站的維港灣亦錄罕見海景戶二手蝕讓個案。中原地產分行首席分區營業經理王秉義表示，維港灣9座高層B室，實用面積788方呎，3房1套連儲物房間隔，望全海景，原先叫價1580萬元，議價後降價100萬元，以1480萬元易手，實呎18,782元。買家為外區客，入市單位作自用。原業主2015年7月1535萬元購入，持貨約9年，帳面蝕讓55萬元或4%，連使費實蝕約149萬元或一成。

泓景臺兩房售700萬 兩年實蝕305萬

另資料顯示，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，位於1座高層C室，實用481方呎，兩房間隔，新近以700萬元易手，實呎14553元。原業主2022年5月955萬元購入，當時呎價19,854元，持貨約兩年多帳面蝕255萬元或27%，連使費料實蝕305萬元或32%，料為屋苑最少3年來最大宗蝕讓個案。

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