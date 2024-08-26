明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

利奧坊‧壹隅屆現樓 起居方便

【明報專訊】恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅，於2022年4月起以樓花形式銷售，並於早前交樓，發展商開放兩個現樓示範單位、住客會所予傳媒參觀；兩單位均位處高層，可遠眺西九都會景致。事實上，利奧坊系列現時已成為大角嘴一帶的指標新派屋苑。

明報記者 江俊洋

攝影 曾憲宗

利奧坊‧壹隅為利奧坊系列第4期，是同系迄今5個期數（包括興建中的利奧坊‧首隅），規模最大，提供614個單位，位置上亦屬同系最接近港鐵奧運站的一期，鄰近有行人天橋直通港鐵奧運站及奧海城，日常起居及出行交通都方便。

全盤614伙 近七成屬一房戶

利奧坊‧壹隅提供的戶型由開放式至3房，以及小量特色單位，實用面積184至800方呎。當中以一房戶為主打，實用面積由250至328方呎、共420伙，佔全盤單位總數近70%。至於入場門檻最低的標準開放式戶，實用面積206至209方呎，共80伙，佔項目單位總數13%。

物業外觀採蝴蝶形設計，可減少住戶樓望樓情况，單位景觀亦較多元化，尤其向西南至西北的單位景觀較佳，主要外望深旺道及奧海城方向，中高層單位有機會享部分海景，甚至遠眺港島，視野開揚，惟要留意有可能面對車聲影響；向東北至東南單位，以同系利奧坊．曦岸樓景為主。

樓層高度3.5米 提升空間感

是次介紹兩個高層無改動現樓單位，首先參觀第2座27樓A室，實用面積405方呎兩房間隔，樓層高度約3.5米，提升室內空間感，大廳配以近落地大窗引光入室，近大門位置為開放式廚房，一旁外連露台。單位走廊通往兩間睡房，其中一間睡房設曲尺大窗，享單邊景觀，包括西九龍及昂船洲海景。

至於第2座27樓B室，實用面積328方呎一房連儲物室間隔，玄關設特色磁石牆用來擺放小物件，亦有隱藏式摺櫈方便戶主穿鞋；天花設有鏡面儲物櫃，可見發展商在家居設計花上不少心思。

高層望海景 浴室為雙門設計

客飯廳以長形開則，外連露台，向西南望海景及市景，睡房間隔方正，享同樣景觀，並裝有隔音屏以減低室外的汽車聲浪，房間相連儲物室增加收納量。浴室備有雙門設計，可通往大廳及儲物室，裝設鏡面多用途儲物櫃連USB充電位，天花設藍芽喇叭。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增
德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增
內房境外債權人軟化 不再堅持清盤
內房境外債權人軟化 不再堅持清盤
中石化賺371億升3% 中期息0.146元
中石化賺371億升3% 中期息0.146元
平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢
平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢
聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%
聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%
中銀國際證券白韌：恒指今年看漲 睇好中資科網電動車
中銀國際證券白韌：恒指今年看漲 睇好中資科網電動車
內銀中資電訊股息率高可吼
內銀中資電訊股息率高可吼
正力攻車用電池 料今年續見紅
正力攻車用電池 料今年續見紅
簡化地契續期釋基金外資疑慮 律師行：擁有人可揀不續期 買家宜盡職審查
簡化地契續期釋基金外資疑慮 律師行：擁有人可揀不續期 買家宜盡職審查
銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約
銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約
喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本
喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本
一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車
一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車
手機殼店首飾商推AI訂做服務
手機殼店首飾商推AI訂做服務
Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間
Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間
懷孕期買教育基金 早供款較佳
懷孕期買教育基金 早供款較佳
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：績後技術轉強 平保Call 24545
劉思明：績後技術轉強 平保Call 24545
楊智佳：美地產股跑出 伺機吸霍頓房屋
楊智佳：美地產股跑出 伺機吸霍頓房屋
張兆聰：依視路具AI概念可留意
張兆聰：依視路具AI概念可留意
伍禮賢：公用股可留意中電
伍禮賢：公用股可留意中電
涂國彬：幣策主導金價大勢 避險角色輕微
涂國彬：幣策主導金價大勢 避險角色輕微
陳大為：Jackson Hole會議是否錯焦點？
陳大為：Jackson Hole會議是否錯焦點？
袁國守：投資KOL可信嗎？
袁國守：投資KOL可信嗎？
謝偉銓：加強推廣「組裝合成」建築法
謝偉銓：加強推廣「組裝合成」建築法
碌卡買月餅優惠大檢閱
碌卡買月餅優惠大檢閱
沈永年：分享內地開車須知 避免意外
沈永年：分享內地開車須知 避免意外
陳正犖：套利平倉 澳元兌日圓或走低
陳正犖：套利平倉 澳元兌日圓或走低
Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧
Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧
吳美燕：「軟着陸」假設 偏好企業債
吳美燕：「軟着陸」假設 偏好企業債
溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長
溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長
袁國守：小心內銀放榜後調整
袁國守：小心內銀放榜後調整
林少陽：小心真正減息時美股動力降
林少陽：小心真正減息時美股動力降
技術取勝：建行20周線有支持
技術取勝：建行20周線有支持
李聲揚：減息利地產股盈利估值修復
李聲揚：減息利地產股盈利估值修復
蔡金強：Jackson Hole派定心丸，但……
蔡金強：Jackson Hole派定心丸，但……
艾雲豪：縱使被收購 仍堅持維護社會使命
艾雲豪：縱使被收購 仍堅持維護社會使命
李順威：就業數據下調 打開減息大門
李順威：就業數據下調 打開減息大門
劉思明：恒指靠大型股托起 市况未樂觀
劉思明：恒指靠大型股托起 市况未樂觀
瑞銀亞洲：快納港股通 阿里購25563
瑞銀亞洲：快納港股通 阿里購25563
摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328
摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
王弼：美股食糊位可睇恐慌貪婪指數
王弼：美股食糊位可睇恐慌貪婪指數
曾淵滄：趁業績倒退撈航運股收息
曾淵滄：趁業績倒退撈航運股收息
湯文亮：銀行唔call loan 小心樓市V彈
湯文亮：銀行唔call loan 小心樓市V彈
陳永傑：港樓買家租客現結構性改變
陳永傑：港樓買家租客現結構性改變
廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴
廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴
布少明：政策從善如流 齊振經濟
布少明：政策從善如流 齊振經濟
馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊
馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊
十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成
九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成
帝國黃竹坑S22免租期長達4個月
帝國黃竹坑S22免租期長達4個月
項目設郭炳湘古董珍藏展
項目設郭炳湘古董珍藏展
新地雷霆：未來兩月3盤齊發
新地雷霆：未來兩月3盤齊發
銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平
銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋