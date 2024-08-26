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經濟

香港地產

帝國黃竹坑S22免租期長達4個月

【明報專訊】商廈市况疲弱，空置率高企，有發展商增加優惠吸客。由新地（0016）郭氏家族長子、已故郭炳湘創立的帝國集團，旗下黃竹坑香葉道商廈S22，最近推出長達4個月免租期及管理費減免等優惠吸客，該廈目前以每呎約26元招租，目標吸引資訊科技行業及金融科技行業等租戶。

資料顯示，S22位於香葉道22號，原為仁孚香港仔車廠，帝國2017年以15.6億元購入，以每呎樓面地價約9541元計，創工廈新高，並於2021年以逾5.31億元完成補價，每呎樓面補價約3252元，共涉20.91億元，為帝國首個在港獨資發展的商廈項目。翻查資料，S22於2022年落成，即已入伙逾一年。

管理費減免相等於免租1個月

帝國高級租賃經理林佩瑩補充，集團推出不同優惠，包括延長免租期長達2至4個月、管理費減免等，以及補貼租戶裝修、還原費等；其中若12月1日前簽訂租約的租戶，可獲豁免首6個月管理費，每方呎管理費為3.9元，最高優惠可達月租約一個月。帝國資產管理董事李康妮表示，S22最新錄租賃成交為21樓半層樓面，面積約4500方呎，以每月約10.8萬元租出，呎租約24元，租期3年，租客為醫療機構。該租客原承租荔枝角甲廈，因應業務拓展而將後勤部門遷到黃竹坑，以減省成本。她透露，該醫療機構考慮在未來一年內，承租餘下的半層樓面。

李氏指，連同上述租賃成交，S22出租率約30%，最大租戶為香港芭蕾舞團，租用6樓全層，面積8633方呎，月租約18萬元，呎租約21元。為吸引更多傳統商業區如中環金鐘、以及九東龍區的租戶進駐S22，現推出7至25樓招租，面積由1000至4000呎不等，呎租叫價26元，目標租客包括資訊科技行業及金融科技行業等。

提供租戶裝修費及大增代理佣金

林佩瑩又指出，因應租戶裝修費及還原費涉及費用昂貴，集團推出相關補貼，以減輕租戶成本。據悉，市場上裝修費由每方呎逾350至800元不等，較少有業主願意提供類似的補貼。另市場消息稱，帝國採高佣政策，給予以代理佣金由租金2至4個月不等，有代理指出，近年商廈市場淡靜，大部分業主已提供兩個月或以上佣金。

李康妮坦言，本港經濟面臨多重挑戰，不少企業為節省成本，對租用物業變得審慎，加上商廈未來幾年供應充足，租金仍有下調壓力，預計黃竹坑商廈租金今年內將輕微下跌2%至5%。中原（工商舖）高級資深分區營業董事謝立生補充，黃竹坑甲廈空置率最新為23.71%，較上月微升0.42個百分點，因區內供應充裕，租金議價空間較大。

相關字詞﹕中原(工商舖) 帝國集團 郭炳湘 新地郭氏家族

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