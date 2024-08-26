陳永傑：港樓買家租客現結構性改變

不論從那個方式移居香港，首要解決的都是居住問題，早前有團體做問卷調查，當中86.4%的來港人才選擇租樓，亦有8.7%受訪者打算在港購置物業。暑假是租賃旺季，今年於高才通及海外學生增加的帶動下，租賃宗數急升，單是7月，中原地產已促成近3000宗租賃成交，而成交增加帶動租金上揚，7月中原城市租金指數CRI報122.21點，指數連升5個月共5.44%，創近5年新高。另根據中原地產統計，今年首7個月累計錄6840宗普通話拼音買家入市個案，涉資783.4億元，按年分別升69%及45%；現時整體樓市普通話拼音買家佔比仍逾兩成，屬歷來高位水平。

可見外來人口為香港注入了新動力，不論是樓市甚至民生都產生結構性改變。餐飲業須求變迎合外來人口的喜好，地產代理何嘗不是？過去3年，包括筆者在內，都需要學習使用內地的社交平台及通訊軟件，以便與不同地方的遷入人口溝通，看來這也是未來大趨勢。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]