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經濟
2024年8月26日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增
內房境外債權人軟化 不再堅持清盤
中石化賺371億升3% 中期息0.146元
平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢
聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%
中銀國際證券白韌：恒指今年看漲 睇好中資科網電動車
內銀中資電訊股息率高可吼
正力攻車用電池 料今年續見紅
簡化地契續期釋基金外資疑慮 律師行：擁有人可揀不續期 買家宜盡職審查
銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約
喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本
一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車
手機殼店首飾商推AI訂做服務
Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間
懷孕期買教育基金 早供款較佳
環球經濟數據
劉思明：績後技術轉強 平保Call 24545
楊智佳：美地產股跑出 伺機吸霍頓房屋
張兆聰：依視路具AI概念可留意
伍禮賢：公用股可留意中電
涂國彬：幣策主導金價大勢 避險角色輕微
陳大為：Jackson Hole會議是否錯焦點？
袁國守：投資KOL可信嗎？
謝偉銓：加強推廣「組裝合成」建築法
碌卡買月餅優惠大檢閱
沈永年：分享內地開車須知 避免意外
陳正犖：套利平倉 澳元兌日圓或走低
Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧
吳美燕：「軟着陸」假設 偏好企業債
溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長
袁國守：小心內銀放榜後調整
林少陽：小心真正減息時美股動力降
技術取勝：建行20周線有支持
李聲揚：減息利地產股盈利估值修復
蔡金強：Jackson Hole派定心丸，但……
艾雲豪：縱使被收購 仍堅持維護社會使命
李順威：就業數據下調 打開減息大門
劉思明：恒指靠大型股托起 市况未樂觀
瑞銀亞洲：快納港股通 阿里購25563
摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
王弼：美股食糊位可睇恐慌貪婪指數
曾淵滄：趁業績倒退撈航運股收息
湯文亮：銀行唔call loan 小心樓市V彈
陳永傑：港樓買家租客現結構性改變
廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴
布少明：政策從善如流 齊振經濟
馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊
十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成
帝國黃竹坑S22免租期長達4個月
項目設郭炳湘古董珍藏展
新地雷霆：未來兩月3盤齊發
利奧坊‧壹隅屆現樓 起居方便
銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平
持久授權書防失智後困擾親朋
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
【明報專訊】長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS的撻訂買家被追收差價事件，至今仍然是市場熱切討論的話題。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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布少明：政策從善如流 齊振經濟
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十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
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