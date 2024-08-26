明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：美地產股跑出 伺機吸霍頓房屋

【明報專訊】港股上周五下跌28點，收報17,612點，主板成交787億元。當日港股及內地A股市場表現淡靜，焦點落於香港時間上周五晚，美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole會議之中發表的講話，於9月美國首輪減息當前，鮑威爾的言論被市場視為相當重要。

鮑威爾回應了市場訴求，開始放鴿，預告了美國減息周期展開，表示是時候調整貨幣政策，肯定了9月即將減息。他解釋，美國通脹已壓低至2%目標，隨着美國職位空缺減少，預計勞動力市場不再產生通脹動力，於是聯儲局毋須尋求就業市場進一步冷卻。相反，聯儲局於通脹穩定之下，將盡一切措施支持就業市場。

不過，就業市場放緩的原因，並非經濟下滑導致了裁員潮，而是勞動力供應增加，以及招聘從過快的速度之中放緩，印證就業市場對整體經濟未產生負面威脅。換言之，即使聯儲局將會減息，美國就業市場未至於立刻需要大手減息去拯救。

綜合上述言論，我們大概可以理解為，只要美國就業市場穩定，聯儲局便循序漸進減息，大概是每次議息減息0.25厘；倘若就業市場放緩而產生經濟衰退風險，便會出現單次議息減息0.5厘或以上。

根據Fed Watch利率期貨市場顯示，市場預計明年底前減息共2厘，聯邦基金利率降至3.25厘，只有今年12月議息預計會減息0.5厘，除此之外，直至明年中，每次議息都是減息0.25厘。換言之，市場目前並不傾向美國會出現經濟衰退風險，大抵是因為早前美國公布7月零售銷售按月大升1%，倚賴消費作為經濟動力的美國，未見到經濟衰退快將來臨，於是減息進度亦會慢慢來。

美股進慢牛狀態 反覆向上機會大

至於美股反應，上周五鮑威爾發表講話前，三大指數已反彈預先報喜。發表講話後，科技股表現相當反覆，至於受惠減息的金融股及地產股，表現相對理想，三大指數收市只是升1%左右，投資者算是收貨，但不至於興奮。於是，短期後市亦不會太興奮，估計由8月初恐慌轉為急反彈之後，目前先進入慢牛狀態，反覆向上機會較大。

預計踏入本周，金融股及地產股仍會持續跑贏大市，地產建築股之中，霍頓房屋（美：DHI）、萊納建築（美：LEN）、托爾兄弟（美：TOL）、均是不錯的選擇。科技股方面，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）將會於周三收市後公布業績，績前成為焦點，倘周初美股持續向上，Nvidia亦會跟得上升勢。

港股藍籌有買盤支持

美國下個考驗位置，便是下周、9月首周的就業數據，觀乎美國初領失業金人數連續兩周低於預期、再有一周符合預期，初步估計8月份就業情况未見惡化，對於美股而言是穩步上揚的信號。中線而言，倘若美國經濟數據偶爾遜於預期，相信只會帶來美股單日震盪，然後再度回升，原因是經濟不濟便有聯儲局大手減息保底，相信投資者於經濟放緩、有減息空間的局面下，仍保得住信心，後市走勢不會差。目前標普500指數已經升抵歷史高位水平，納斯達克指數緊隨破頂，只是時間問題。

至於港股市場，亦會受到聯儲局放鴿所刺激，上周四五出現「並肩陽燭」，藍籌股有買盤支持，估計繼續跑贏二三線股一段日子，二三線股尚未是時候追落後。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 還看今朝

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增
德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增
內房境外債權人軟化 不再堅持清盤
內房境外債權人軟化 不再堅持清盤
中石化賺371億升3% 中期息0.146元
中石化賺371億升3% 中期息0.146元
平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢
平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢
聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%
聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%
中銀國際證券白韌：恒指今年看漲 睇好中資科網電動車
中銀國際證券白韌：恒指今年看漲 睇好中資科網電動車
內銀中資電訊股息率高可吼
內銀中資電訊股息率高可吼
正力攻車用電池 料今年續見紅
正力攻車用電池 料今年續見紅
簡化地契續期釋基金外資疑慮 律師行：擁有人可揀不續期 買家宜盡職審查
簡化地契續期釋基金外資疑慮 律師行：擁有人可揀不續期 買家宜盡職審查
銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約
銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約
喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本
喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本
一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車
一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車
手機殼店首飾商推AI訂做服務
手機殼店首飾商推AI訂做服務
Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間
Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間
懷孕期買教育基金 早供款較佳
懷孕期買教育基金 早供款較佳
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：績後技術轉強 平保Call 24545
劉思明：績後技術轉強 平保Call 24545
張兆聰：依視路具AI概念可留意
張兆聰：依視路具AI概念可留意
伍禮賢：公用股可留意中電
伍禮賢：公用股可留意中電
涂國彬：幣策主導金價大勢 避險角色輕微
涂國彬：幣策主導金價大勢 避險角色輕微
陳大為：Jackson Hole會議是否錯焦點？
陳大為：Jackson Hole會議是否錯焦點？
袁國守：投資KOL可信嗎？
袁國守：投資KOL可信嗎？
謝偉銓：加強推廣「組裝合成」建築法
謝偉銓：加強推廣「組裝合成」建築法
碌卡買月餅優惠大檢閱
碌卡買月餅優惠大檢閱
沈永年：分享內地開車須知 避免意外
沈永年：分享內地開車須知 避免意外
陳正犖：套利平倉 澳元兌日圓或走低
陳正犖：套利平倉 澳元兌日圓或走低
Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧
Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧
吳美燕：「軟着陸」假設 偏好企業債
吳美燕：「軟着陸」假設 偏好企業債
溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長
溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長
袁國守：小心內銀放榜後調整
袁國守：小心內銀放榜後調整
林少陽：小心真正減息時美股動力降
林少陽：小心真正減息時美股動力降
技術取勝：建行20周線有支持
技術取勝：建行20周線有支持
李聲揚：減息利地產股盈利估值修復
李聲揚：減息利地產股盈利估值修復
蔡金強：Jackson Hole派定心丸，但……
蔡金強：Jackson Hole派定心丸，但……
艾雲豪：縱使被收購 仍堅持維護社會使命
艾雲豪：縱使被收購 仍堅持維護社會使命
李順威：就業數據下調 打開減息大門
李順威：就業數據下調 打開減息大門
劉思明：恒指靠大型股托起 市况未樂觀
劉思明：恒指靠大型股托起 市况未樂觀
瑞銀亞洲：快納港股通 阿里購25563
瑞銀亞洲：快納港股通 阿里購25563
摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328
摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
王弼：美股食糊位可睇恐慌貪婪指數
王弼：美股食糊位可睇恐慌貪婪指數
曾淵滄：趁業績倒退撈航運股收息
曾淵滄：趁業績倒退撈航運股收息
湯文亮：銀行唔call loan 小心樓市V彈
湯文亮：銀行唔call loan 小心樓市V彈
陳永傑：港樓買家租客現結構性改變
陳永傑：港樓買家租客現結構性改變
廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴
廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴
布少明：政策從善如流 齊振經濟
布少明：政策從善如流 齊振經濟
馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊
馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊
十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成
九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成
帝國黃竹坑S22免租期長達4個月
帝國黃竹坑S22免租期長達4個月
項目設郭炳湘古董珍藏展
項目設郭炳湘古董珍藏展
新地雷霆：未來兩月3盤齊發
新地雷霆：未來兩月3盤齊發
利奧坊‧壹隅屆現樓 起居方便
利奧坊‧壹隅屆現樓 起居方便
銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平
銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋