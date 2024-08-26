袁國守：小心內銀放榜後調整

欠缺重大利好消息，港股在暑期結束前未必有明確方向，相信仍維持上落格局。不過，樂觀點看，港股經歷8月5日黑色星期一後，至今反彈逾千點，若能守穩10天及50天線，仍有望進一步回升，先看能否突破阻力位約17,800點。

况且，鮑威爾放鴿，9月減息已毫無懸念，目前市場焦點轉到減息幅度，由於年底前減息預期達到1厘，意味餘下的3次會議，至少1次會減息50點子。

展望本周，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）將於8月28日美股盤後公布業績，由於「新股王」在AI以至整個科技板塊舉足輕重，即使沒持有Nvidia也應緊貼最新結果。本港方面，內銀股亦將在本周公布業績，市場憧憬內銀派中期息，但有分析提醒，內銀股是唯一未有出現調整的「中特估」，放榜後可能現獲利盤，不可不妨。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]