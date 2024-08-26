Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧

我們繼續對美國整體市場持謹慎態度。我們認為8月初股市大跌大致上是合理的調整，而未來數周市場可能會持續波動。不過，我們並不認為熊市已來臨。

日股維持中性部署 歐股可「增持」

日本市場方面，日股逐漸成為中國股票的優質替代選擇，海外投資者已大幅提高對日本市場的配置，企業管治改革及股東回報率的提升成為推動日本市場的主要動力。我們建議利用個別股票的短期疲弱，建立長線持倉，但仍維持中性部署。至於歐洲市場方面，歐洲企業的前景不俗，企業盈利動能強勁，2024年歐洲企業有望錄得連續第4年盈利增長。目前我們維持對歐股「增持」的評級。

新興市場方面，我們對新興市場股票維持中性立場。整體而言，利淡因素正在增加，部分選舉結果令市場失望，美元強勢不減及美國利率維持在較高水平，加上地緣政治風險再度升溫，均對新興市場股市帶來不利。

金價仍有進一步上漲潛力

至於大宗商品，股市於7月底至8月初市場動盪，但金價表現依然堅挺，充分展現黃金作為避險投資的價值。我們認為金價仍有進一步上漲的潛力，尤其在短期，美國經濟發展的不確定性，以及聯儲局未來利率政策將繼續支撐金價。另外，目前原油價格的走勢反映穩健的供應狀况，OPEC與俄羅斯預計將實施長期增產計劃，而目前的油價反映供應中斷的風險非常低。

此外，需求增長仍是投資者情緒的決定因素，因此中國經濟疲軟，而且政府的提振措施暫時難有顯著效果，將為油價帶來負面影響。

DWS全球首席投資總監

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