碌卡買月餅優惠大檢閱

明報記者 劉敬華

即使已錯過早前的月餅早鳥優惠，目前仍有不少商戶與信用卡合作推出購買月餅優惠，且優惠期大多可至9月中，個別優惠期更可至中秋當日。如榮華與中銀香港推出優惠，優惠期便由即日起至9月17日（即中秋節），期內憑中銀信用卡於榮華香港分店，購買指定月餅可享標準價五九折優惠，要留意優惠不適用於香港國際機場店、網上商店及臨時銷售點，同時此優惠亦不適用於購買公益月餅券、中國月餅券、海外月餅券、十二肖-「龍行」月餅、貓山王榴槤冰皮月餅、「月映未來」系列月餅及Sanrio系列月餅。

部分信用卡與商戶合作提供的中秋優惠，則可讓客戶以信用卡積分或回贈換購月餅。以恒生信用卡的大班冰皮月餅優惠為例，由即日起至9月17日，憑該行信用卡以原價購買指定冰皮月餅1盒，可加1元+FUN Dollar換購同款月餅1盒，另憑該行信用卡可以推廣價138元加1元+FUN Dollar 購買官燕系列冰皮迷你月餅（兩個裝）1包及冰皮迷你月餅（兩個裝，官燕系列除外）兩包，要留意上述的1元+FUN Dollar換購優惠，並不適用於大班的網店、百貨公司及超級市場展銷點。

留意簽帳是否符優惠條款

若能配合信用卡優惠購買月餅，自然可慳得更多，續以中銀香港的榮華月餅優惠為例，若能配合中銀信用卡的「狂賞派─高達4%現金回贈」簽帳優惠購買月餅有望獲得4%現金回贈，惟要留意由於上述榮華月餅優惠只適用於門市，因要透過本地實體店簽帳方可獲得中銀信用卡「狂賞派─高達4%現金回贈」當中的「本地簽帳狂賞─本地實體店零售簽帳享額外2%（平日）及4%（紅日）現金回贈」。還要留意，要獲取此優惠需滿足一定簽帳額要求，包括需憑該行的合資格Visa信用卡於本地實體商店單一簽帳淨額滿500元或以上，並需於每曆月累積簽帳滿5000元或以上，當中於平日所作之每1元合資格本地實體店簽帳，方可享額外2%現金回贈，在每個曆月及整個推廣期的回贈上限分別為120元及360元，而當中於紅日所作之每1元合資格本地實體店簽帳則可享額外4%現金回贈，在每個曆月及整個推廣期的回贈上限分別為240元及720元。

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