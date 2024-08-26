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經濟
鄺翠玲 理財信箱

懷孕期買教育基金 早供款較佳

【明報專訊】Iris（34歲）現正懷孕，預產期在明年初。很多人說要盡早為小朋友準備教育基金，而這段時間的投資氣氛不太理想，所以很多人建議採用保險方案作為子女教育基金的骨幹。Iris有一份人壽保險，仍有10年供款期，在65歲時約可取回100萬元。

Iris有以下問題：

1. 小朋友仍未出生，是在他出生後才安排子女教育基金嗎？

2. 她現在的人壽保險可轉為子女教育基金嗎？

3. 應怎樣設計教育基金的方案呢？

首先恭喜Iris和丈夫，家庭有新成員將會為他們的生活添上色彩。不過隨之而來的也是一份責任心：小朋友從呱呱墜地一刻開始，除了充滿着歡樂，也充滿着挑戰和未知之數，但相信新手父母懷着感恩之心，摸着石頭過河，很多問題都會迎刃而解。

至於Iris的3個問題，筆者有以下的想法：

1. 舊式的教育基金保險需以小朋友作為受保人，最大的特點是18歲後送出獎學金，而保險將會期滿並需取回所有資金。這看似很着數，但細心看，其實資金的爆發力隨年月增長，而滾存期的爆發力正是重點！這些計劃往往供款10多年，之後在三兩年後便期滿，爆發力肯定不高，所以這類的方案現時認受性已不高。

筆者建議Iris可現在就動筆，以本人為受保人，既可爭取這半年的時間差，而且小朋友出生後，肯定有一段時間不能抽身處理，一來一回可能浪費了不少的時間。而方案內不是小朋友名下，對Iris日後動用資金將會更簡單，如果那時有剩餘資金，Iris大可將此轉作退休儲備，毋須殺了「剛懂得生金蛋的鵝」。

2. Iris現有的人壽保險是否可轉作教育基金，取決於在小朋友未成年前，這保險的身故賠償是否有特定用途，例如償還按揭、供養父母等等，另外若Iris是想將這保險轉作退休金（仍有31年），那麼18年後便提款，將可提取多少呢？對上述的人壽保障及退休策劃有多大的影響？

縮供款期可拉長滾存期 回報更好

3. 筆者建議Iris採用一個較短供款期的方案，因為無論如何，這筆資金都需要在18年後開始動用，縮短供款期可拉長滾存期，令資金的爆發力更高。

以下是一個簡單例子，試看供款期多寡怎樣影響最終回報：

1. 我們假設採用一個15年供款期、3年滾存期、每月供款2000元的儲蓄保險方案，這方案的總供款為36萬元，在18年後戶口價值可滾存至約46萬多元，相比總供款額的回報約為30%，假設從這時開始提款作支援大學經費用途， Iris每年最高可提取約13萬元 ，4年內共可提取約53萬元。

2. 假設Iris資金較為充裕，可選擇一個10年供款期、8年滾存期的方案，若我們維持總供款額36萬元的話，那她每月供款將會增加至3000元。18年後戶口價值滾存至約66萬元，相比總供款額的回報約為85%，若一樣是共提款4年，每年最高可提款約18萬元，4年內共可提款73萬元。看到這裏大家也許了解時間的魔力：縮短供款期，可為資金帶來多42%的回報，每月提款額也能增加38%。

到期宜分段提款 勿一筆過拿錢

另一個溫馨提示，Iris切記要分段提款，不要一筆過全部拿走，因為可爭取到多10%的提款額（這也是新一代產品比傳統教育基金優勝的地方）。

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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