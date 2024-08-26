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經濟

喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本

【明報專訊】香港建築業近年面對挑戰重重，不時出現財困及倒閉新聞，來自列支敦士登並在港營運50年的建築業服務商喜利得（香港）（HILTI（Hong Kong））近年推出建築工具租賃服務，該公司總經理兼結構工程師梁瀚恩盼藉此減少業界購置資本及積壓資金，改善現金流，並使用更具效率的工具提升效益及改善地盤安全。

月租數百元起 判頭月租數萬元居多

他指出，全港逾九成建築工程使用喜利得的團隊、產品及方案，中環怡和大厦、香港國際機場及啟德體育園外牆構件更用到其螺絲產品。

市場部總監李慧蘭還稱，啟德體育園有一半工程判頭使用到他們的工具租賃服務，約涉及2000部工具。現時全港更有500個客戶和他們訂立工具租賃合約，並陸續統一使用22V電池的Nuron系列工具。租用的工具涵蓋鐵器、地盤、石屎結構、機電工程，適用於不同工作用途的磨機佔多。按工具計最低月租數百元起，一般多數涉數千元，判頭通常月租數萬元居多。

喜利得的生意仍以銷售螺絲佔最大宗，佔比約六成，梁瀚恩表示，工具租賃服務至今佔整體業務逾一成比重，已有利可圖。個別合約月租3萬至5萬元，合約維期3年。現時他們提供租賃的工具有約100款共約7000至8000部，到明年再新增20款。去年推出的Nuron系統平台至今更佔200至300張合約。他估計，長租3年者一般最少減省30%至50%置機成本，李慧蘭料只需短租工具者更可節省成本90%。工程部總監游家灝還指，租賃方案可予用家彈性配備適用工具，並可配合建築信息模擬（BIM）系統運作所需。

建築業不景 料明年下半年改善

近年建築業不景，梁瀚恩不諱言：「他們不能夠獨善其身，亦見客戶付款速度較前減慢」，但是由於他們多數與客戶建立長期關係，並認識租賃方的老闆及業主，因此方便他們跟進。過往他也曾遇過類似情况，他相信，隨着當局推動基建、土木工程力度加快，公屋項目繼續推出，加快重建及發展醫院，新建數據中心未見停止下，經過今年轉角後料明年下半年改善，並對行業前景審慎樂觀。由於在港以每100元工程款項計，喜利得的生意佔比才0.1%，他料有空間供他們繼續發展。

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