明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股巡禮

正力攻車用電池 料今年續見紅

【明報專訊】近期計劃來港的新股，連年虧損已相當常見，最新一員有是次介紹的正力新能（下簡稱：「正力」）。正力亦屬於內地汽車產業鏈的一環節，從事動力及儲能電池製造，客戶主要是內地各大車廠，產業結構似乎注定其客戶高度集中的難處，前五大客戶便佔其收入近九成，再者行業本身供應「充裕」、競爭相當激烈，正力本身亦承認其規模尚未達至最佳規模效益，那又如何？就是今年仍會虧損。

撰文 旻晞

正力產銷的車用動力電池產品，主要為磷酸鐵鋰電池產品和三元鋰電池產品。其車用電池可覆蓋BEV、PHEV、EREV、HEV等多動力類型汽車電池，兼顧轎車、SUV、MPV等多用途汽車的需求。至於其儲能和船舶動力電池產品主要為磷酸鐵鋰電池產品；航空電池產品主要為高鎳半固態鋰電池產品。

正力的動力電池產能未必最大，但增長可算最快，這是根據弗若斯特沙利文報告（下簡稱：「報告」）所言。報告指按2023年的裝機量「按年增速」計，正力新能在動力電池市場裝機量前十的企業中排名第2名，在磷酸鐵鋰動力電池市場裝機量前十的企業中排名第1名。

舵手為「玻璃大王」胞妹 曾任福耀董事

相對其他同業，正力可算是後起之秀，2019年才成立，至2023年按動力電池裝機量計，已是動力電池市場排名第10。公司發展之快，或與兩位創辦人的背景有關。正力創辦人之一、現董事長曹芳，是福耀玻璃（3606）創辦人、「玻璃大王」曹德旺的胞妹，曾長期於福耀任職董事，2014年才離開；另一位創辦人陳繼程亦曾於福耀擔任多個職位，包括執董。而福耀玻璃從事生產汽車玻璃，與各大車廠擁有長期合作關係，故不難理解正力為何能於短短時間成功取得各車廠的訂單。

不過話說回來，雖說集團是內地十大，但其實去年正力按動力電池總裝機量計算，市佔率才1.4%，而排名第一企業市佔率高達43%、第二名亦有27.1%，而首五大市佔率已有87.1%。換句話說，前五大企業包括寧德（深：300750）、比亞迪電子（0285）等於市場領先地位非常穩固，有相較大的議價能力，正力要打進前列、或進一步爭取市場份額殊非易事。

况且動力電池行業本身雖然仍處增長期，但隨着產能急促增長，加上原材料價格下降，供求關係影響下，電池價格自2022年高位快速回落。報告便指出，三元及磷酸鐵鋰電池的價格在2019年至2022年總體呈上升趨勢，隨後於2023年分別下降至每瓦時0.7元及0.62元，即較2022年跌28%及23%，亦預料今年進一步降至每瓦時0.42元及0.32元，按年跌31%及39%。可以說動力電池市場是一「紅海」市場，尤其是五大之後，所有公司都在爭奪那12.9%的市場份額。

客戶高度集中 五大客佔收入近九成

且作為行業中市佔份額較低的參與者，正力本身便面對客戶集中度較高問題。於2021年至2023年，以及今年首4個月，前五大客戶的銷售收入分別佔總收入的89.1%、90.4%、77.8%及86.6%。主要客戶包括有第一汽車、東風柳州汽車、零跑（9863）等。

本欄已曾多次談及客戶高度集中所帶來的營運風險之一，便是一旦失去某主要客戶，影響可大可少。正力於往績期間便曾發生如斯不幸事件。2022年，正力一名主機廠客戶：「客戶X」（這名客戶亦是正力新能於2021年及2022年的五大客戶之一），因業務運營發生重大不利變動，結果是取消了用於BEV的三元電池產品採購訂單。正力指受上述訂單取消的直接影響，其三元電池的銷量從2022年的2.9GWh降至2023年的1.5GWh，三元電池的銷售收入從2022年的26.29億元（人民幣，下同）減少至2023年的14.48億元；有關訂單取消甚至導致公司在2022年發生存貨及貿易應收款項減值虧損4.22億元，及後亦導致於2023年首季暫停了一條生產線。最終，客戶X取消訂單，便令2022年正力新能於當年錄得貿易應收款項減值6.01億元，而當年「埋單」正力便要虧損17.2億元，按年擴大3.6倍。

續擴產能 未達最佳規模經濟效益

業績方面，即使去年集團虧損大幅收窄（見表），但是扭虧仍未有具體時間表。往績期間，集團甚至出現毛損局面，主要是2022年動力電池成本價格急升所致，相信薄利多銷的局面仍會持續。事實上，招股文件便指出，行內由於新企業尚未能利用規模經濟效益並達到最佳運營效率，激烈的競爭導致中國動力電池行業的新企業平均有3到5年處於淨虧損狀態。

正力指目前仍在積極擴大產能，按現時規模尚未達到最佳規模經濟效益。不斷擴大產能、又需要大量及持續的資本化支出，亦因而導致大量的折舊和攤銷，又會推高單位產品成本；加上擴產期間，需要對設備和生產線進行同步配置，並採取測試和其他措施來降低生產成本，故亦會對毛利率產生負面影響，加上龐大研發開支，來來回回，令正力陷入持續虧損局面。公司預計今年將繼續錄得淨虧損，並期望透過進一步增加銷售收入，以及加強成本控制，可於明年成功扭虧。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕正力新能 財經專欄 新股

上 / 下一篇新聞

德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增
德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增
內房境外債權人軟化 不再堅持清盤
內房境外債權人軟化 不再堅持清盤
中石化賺371億升3% 中期息0.146元
中石化賺371億升3% 中期息0.146元
平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢
平保：全年新業務價值料維持上半年增長趨勢
聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%
聯想：伙Alat助拓中東非洲 未來5年擬佔收入10%
中銀國際證券白韌：恒指今年看漲 睇好中資科網電動車
中銀國際證券白韌：恒指今年看漲 睇好中資科網電動車
內銀中資電訊股息率高可吼
內銀中資電訊股息率高可吼
簡化地契續期釋基金外資疑慮 律師行：擁有人可揀不續期 買家宜盡職審查
簡化地契續期釋基金外資疑慮 律師行：擁有人可揀不續期 買家宜盡職審查
銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約
銀行緩批按揭 宜訂較長交易期買賣合約
喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本
喜利得推建築工具租賃 減業界購置資本
一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車
一田前CEO黃思麗掌岩手度假村 擬翻新滑雪纜車
手機殼店首飾商推AI訂做服務
手機殼店首飾商推AI訂做服務
Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間
Lovebird Diamond：大幅縮短鎖定訂單時間
懷孕期買教育基金 早供款較佳
懷孕期買教育基金 早供款較佳
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：績後技術轉強 平保Call 24545
劉思明：績後技術轉強 平保Call 24545
楊智佳：美地產股跑出 伺機吸霍頓房屋
楊智佳：美地產股跑出 伺機吸霍頓房屋
張兆聰：依視路具AI概念可留意
張兆聰：依視路具AI概念可留意
伍禮賢：公用股可留意中電
伍禮賢：公用股可留意中電
涂國彬：幣策主導金價大勢 避險角色輕微
涂國彬：幣策主導金價大勢 避險角色輕微
陳大為：Jackson Hole會議是否錯焦點？
陳大為：Jackson Hole會議是否錯焦點？
袁國守：投資KOL可信嗎？
袁國守：投資KOL可信嗎？
謝偉銓：加強推廣「組裝合成」建築法
謝偉銓：加強推廣「組裝合成」建築法
碌卡買月餅優惠大檢閱
碌卡買月餅優惠大檢閱
沈永年：分享內地開車須知 避免意外
沈永年：分享內地開車須知 避免意外
陳正犖：套利平倉 澳元兌日圓或走低
陳正犖：套利平倉 澳元兌日圓或走低
Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧
Bjǒrn Jesch：市場對AI觀點已現明顯分歧
吳美燕：「軟着陸」假設 偏好企業債
吳美燕：「軟着陸」假設 偏好企業債
溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長
溫傑：首佳科技股息率吸引 業績料持續增長
袁國守：小心內銀放榜後調整
袁國守：小心內銀放榜後調整
林少陽：小心真正減息時美股動力降
林少陽：小心真正減息時美股動力降
技術取勝：建行20周線有支持
技術取勝：建行20周線有支持
李聲揚：減息利地產股盈利估值修復
李聲揚：減息利地產股盈利估值修復
蔡金強：Jackson Hole派定心丸，但……
蔡金強：Jackson Hole派定心丸，但……
艾雲豪：縱使被收購 仍堅持維護社會使命
艾雲豪：縱使被收購 仍堅持維護社會使命
李順威：就業數據下調 打開減息大門
李順威：就業數據下調 打開減息大門
劉思明：恒指靠大型股托起 市况未樂觀
劉思明：恒指靠大型股托起 市况未樂觀
瑞銀亞洲：快納港股通 阿里購25563
瑞銀亞洲：快納港股通 阿里購25563
摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328
摩根大通亞洲：資金績前部署好倉 美團購21328
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
周顯：撻訂追差價 牽涉認購權 vs. 必買必賣
王弼：美股食糊位可睇恐慌貪婪指數
王弼：美股食糊位可睇恐慌貪婪指數
曾淵滄：趁業績倒退撈航運股收息
曾淵滄：趁業績倒退撈航運股收息
湯文亮：銀行唔call loan 小心樓市V彈
湯文亮：銀行唔call loan 小心樓市V彈
陳永傑：港樓買家租客現結構性改變
陳永傑：港樓買家租客現結構性改變
廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴
廖偉強：港人才匯聚 樓市終會放晴
布少明：政策從善如流 齊振經濟
布少明：政策從善如流 齊振經濟
馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊
馬泰陽：靜候減息 新盤變陣出擊
十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
十大屋苑估值低撤辣前高達7% 海怡黃埔映灣園最傷 美快減息銀行承按或轉積極
九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成
九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成
帝國黃竹坑S22免租期長達4個月
帝國黃竹坑S22免租期長達4個月
項目設郭炳湘古董珍藏展
項目設郭炳湘古董珍藏展
新地雷霆：未來兩月3盤齊發
新地雷霆：未來兩月3盤齊發
利奧坊‧壹隅屆現樓 起居方便
利奧坊‧壹隅屆現樓 起居方便
銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平
銀湖‧天峰均呎險守1.3萬水平
持久授權書防失智後困擾親朋
持久授權書防失智後困擾親朋