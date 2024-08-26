內銀中資電訊股息率高可吼

【明報專訊】中銀國際證券執行董事白韌在上文建議目前投資港股可採取槓鈴式策略（barbell strategy），即一方面投資有高增長潛力的中資科網龍頭股及電動車股，另一方面亦投資股息率高的中資電訊股及內銀股，他在上文已分析中資科網龍頭股及電動車股，下文他將介紹中資電訊股及內銀股的投資亮點。
雖然恒指今年以來僅升3.31%，惟招行（3968）、工行（1398）、建行（0939）及中行（3988）等藍籌內銀股價期內分別上升24.08%、23.56%、23.23%及19.80%，均跑贏恒指（見圖1）；中資電訊股方面，兩大藍籌中移動（0941）及聯通（0762）今年以來股價分別上升15.74%及35.51%，同樣跑贏恒指，而另一非藍籌的中電信（0728）期內股價亦上升25.67%（見圖2）。
中銀國際證券白韌在專訪中指出，不少投資者在配置港股時，進攻型會選中資科網及電動車股，防守型則會以股息率作為準則，例如鎖定以6厘股息率或以上的股份，而不少內銀股或中資電訊股均符合有關選股要求（見表），故此今年以來獲資金追捧亦屬合理：「股息收入目前是很多投資者、尤其是機構性投資者頗着重的選股要求，到底該上市公司有無派息、派息是否穩定、派息是否疏爽都是考慮因素。內銀股及中資電訊股向來估值低，故此股息率亦比較高，因此今年以來繼續得到市場的認可。」
中證監鼓勵增分紅 內銀或派中期息
白韌首先分析內銀股的投資亮點：「過去兩三年內地房地產市場出現一些問題，很多外資行均估計這會對內銀資產質素有衝擊，而觀察兩三年後，事實上這並非沒有衝擊，但有關衝擊是可控的，例如對資本充足率及派息能力基本上都沒有影響，所以內銀防守性絕對上是穩健的。」
目前市場關注內銀股本周公布上半年業績時會否宣布派中期息，白韌認為這的確是內銀股應該考慮的方向。他表示：「中證監近年鼓勵上市公司增加分紅，即是派息疏爽些或頻繁些，這是大方向。其實內銀若由以前每年只派末期息，改為日後既派中期息也派末期息，此做法亦屬合理，而這樣做技術上無甚困難，只不過是流程上多一次派息而己。而且很多大型國企或央企，大股東都是中央政府機構，例如四大國有商業銀行的大股東便是財政部旗下的中央匯金，所以其實若內銀股增派中期息，不單止小股民得益，對作為政府的大股東亦有好處，故公共財政的角度去看，這亦是一個合理的考慮。」
人工智能普及 中資電訊股受惠
至於中資電訊股，白韌認為，隨着內地人工智能（AI）愈來愈普及，市場對數據中心及電訊服務需求亦與日俱增，該板塊也會受惠，同樣值得看好。不過，他亦指出，由於內銀股的股息率往往高於中資電訊股，故此前者才屬他的首選板塊。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）
[封面故事]
相關字詞﹕中銀國際證券執行董事白韌 內銀股 中資電訊股