內銀中資電訊股息率高可吼

雖然恒指今年以來僅升3.31%，惟招行（3968）、工行（1398）、建行（0939）及中行（3988）等藍籌內銀股價期內分別上升24.08%、23.56%、23.23%及19.80%，均跑贏恒指（見圖1）；中資電訊股方面，兩大藍籌中移動（0941）及聯通（0762）今年以來股價分別上升15.74%及35.51%，同樣跑贏恒指，而另一非藍籌的中電信（0728）期內股價亦上升25.67%（見圖2）。

中銀國際證券白韌在專訪中指出，不少投資者在配置港股時，進攻型會選中資科網及電動車股，防守型則會以股息率作為準則，例如鎖定以6厘股息率或以上的股份，而不少內銀股或中資電訊股均符合有關選股要求（見表），故此今年以來獲資金追捧亦屬合理：「股息收入目前是很多投資者、尤其是機構性投資者頗着重的選股要求，到底該上市公司有無派息、派息是否穩定、派息是否疏爽都是考慮因素。內銀股及中資電訊股向來估值低，故此股息率亦比較高，因此今年以來繼續得到市場的認可。」

中證監鼓勵增分紅 內銀或派中期息

白韌首先分析內銀股的投資亮點：「過去兩三年內地房地產市場出現一些問題，很多外資行均估計這會對內銀資產質素有衝擊，而觀察兩三年後，事實上這並非沒有衝擊，但有關衝擊是可控的，例如對資本充足率及派息能力基本上都沒有影響，所以內銀防守性絕對上是穩健的。」

目前市場關注內銀股本周公布上半年業績時會否宣布派中期息，白韌認為這的確是內銀股應該考慮的方向。他表示：「中證監近年鼓勵上市公司增加分紅，即是派息疏爽些或頻繁些，這是大方向。其實內銀若由以前每年只派末期息，改為日後既派中期息也派末期息，此做法亦屬合理，而這樣做技術上無甚困難，只不過是流程上多一次派息而己。而且很多大型國企或央企，大股東都是中央政府機構，例如四大國有商業銀行的大股東便是財政部旗下的中央匯金，所以其實若內銀股增派中期息，不單止小股民得益，對作為政府的大股東亦有好處，故公共財政的角度去看，這亦是一個合理的考慮。」

人工智能普及 中資電訊股受惠

至於中資電訊股，白韌認為，隨着內地人工智能（AI）愈來愈普及，市場對數據中心及電訊服務需求亦與日俱增，該板塊也會受惠，同樣值得看好。不過，他亦指出，由於內銀股的股息率往往高於中資電訊股，故此前者才屬他的首選板塊。

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