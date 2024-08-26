德勤黎嘉恩：企業清盤料續高企 稱銀行一次過接管債仔多個抵押物業增

明報記者 歐陽偉昉

黎嘉恩指出，目前情况已經反映減息預期，債權人會否給予時間讓債務人業務恢復，很視乎債務人個別情况，若債務人單純只有股票、物業作為貸款抵押，沒有其他收入支持，債權人便不會等待減息。若債務人有其他實際營運業務、業務現時受利息成本影響較重，則會願意給予時間，「債權人也不會隨意劏你」，不過所有債權人仍會相當緊密地監察情况。

銀行有洽商 非立即call loan

至於現時情况，黎嘉恩指近一兩年經辦不少接管抵押物業個案，相對過去接管個別單位和樓宇，今年銀行一次過接管債務人的多個抵押物業有所增加，也有債務人被某銀行接管物業後，另一銀行跟進亦將債務人另一抵押物業接管。

雖然物業價格下跌，黎嘉恩指亦不難找到新買家，因為後市表現不明朗，債權人願意盡快接管物業並出售以取得現金流，團隊「日日都deal（促成成交）」，買家主要為家族辦公室、基金，亦有內地投資者，只要價格夠低，日後在市場重售或經發展後有利潤空間便有興趣入市，目前德勤「手持數百億元物業待售」。

商用物業價值下跌，近日商界向金管局反映銀行收緊按揭，甚至收回貸款（call loan），至於是否物業被接管增加的原因，黎嘉恩認為銀行為免日後物業價值下跌或出現其他問題，為保障自己而接管物業或收回貸款是無可厚非。不過，銀行也不是出現問題便立即收回貸款，不少有與債務人磋商尋找解決辦法，例如銀行有建議債務人自行出售物業，以免接管後出售會影響債務人形象，惟債務人不希望盡快出售套現而蒙受損失。不過，銀行出售抵押物業所收回的金額減少，的確令銀行貸款時更為小心。

電子貿易服裝業現清盤重組

在接管物業之外，黎嘉恩指出，清盤或重組亦出現在其他行業，例如投資、電子、服裝、貿易等。雖然零售業較疫情時有所改善，不過最近兩三年企業重組個案和行業已較2008年金融海嘯時為多，可算是他入行以來之最。他認為除了經濟和地緣政治影響，企業亦較以往更願意找財務顧問指導處理債務，加上內地，德勤重組團隊人數達到200至300。