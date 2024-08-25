張宗永：AI製造社會不公？

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2024年8月25日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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【明報專訊】AI是助長抑或減低社會不公？傳統智慧認為科技製造新的財富，促進社會階級的流動性，減少社會不公，最佳例子是美國今天的十大富豪榜，由科技新富盤踞，與半個世紀前比較，改變翻天覆地。
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