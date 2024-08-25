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經濟
企業地球村

中東航企廉價優質吸客轉機 改變跨洲飛行模式

【明報專訊】歐資航班往亞洲的航線數量近期萎縮，除了中俄因素外，也受到中東航空公司夾擊。歐洲航空業多個管理層表示，中東不少航空公司是國企，靠廉價及優質產品競爭，又較少受歐洲法規制約，令歐資航空界難以制勝。

據航空數據庫Cirium資料，去年往來歐亞的航班中只有2200萬座位，較2019年少26%，不計疫情，更是至少14年以來新低。除亞洲經濟尚未復原及俄羅斯領空問題外，法荷航集團及漢莎航空均指出，他們刪減往亞洲航線，也因為中東航空公司推出低價機票，吸引乘客在當地轉機。

漢莎大削東南亞直航點 CEO：面對低價無法競爭

法荷航集團行政總裁Ben Smith表示，現時公司只有極少數往東南亞的航班，因中東航空公司搶去不少流量。他又稱，以公司目前財務、成本架構面對對方優勢，恐難收復失地。

漢莎航空行政總裁Carsten Spohr亦稱，公司在東南亞本來有多達14個直航目的地，現在則只直飛泰國曼谷和新加坡，又稱公司已失去與亞洲的連接，因現在大家都經國營的航空樞紐來航行。他又指出，歐資航空有勞工合約、歐洲社會標準、德籍或法籍機務人員等，面對對方的低票價，根本無法競爭。

目前中東不少航空公司都是國營，如迪拜為基地的阿聯酋航空、阿布扎比的阿提哈德航空、卡塔爾航空等。《金融時報》指這三大公司過去25年革新了跨大洲的飛行模式，令中東成為主要轉機站。

阿拉伯航空運輸組織秘書長Abdul Wahab Teffaha表示，中東航班有較歐洲同業更具競爭力，因其成本基礎較好，整體產品亦較佳。全球航線顧問ASM顧問總監Edmond Rose認為，部分國際航班以較低成本營運，對歐資航空公司而言愈來愈難競爭。他又稱，中東航班以消費者為本，盈利能力佳，航空樞紐不斷改善及擴張，綜合起來對消費者很吸引。

[企業地球村]

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