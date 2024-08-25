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經濟
企業地球村

禁飛越俄領空 歐美削往華航班

【明報專訊】俄烏戰爭令俄羅斯與歐美關係轉壞，卻為中資航空公司創造了機會。疫後歐美航空公司一度恢復往中國航線，最近又削減航班，主因是歐美航機被俄羅斯禁止飛過其領空，被迫繞道才抵達中國，飛行時間加長約三成。中資航班因不受此限，變相在此航線有絕對優勢，以廉價壓過歐美航空業。有分析指中資航空公司增加往歐航班，正好配合中國政府吸引國際遊客訪華，亦有人認為中國來往歐美航班減少，主因是雙方漸行漸遠。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、日經亞洲評論、英國廣播公司

疫情後，全球航空公司極力恢復運力，惟今年愈來愈多歐美航空公司在亞洲航線刪減航班。英國航空（英：BAY）決定今年10月下旬起停止倫敦往北京航班，每日倫敦飛往香港航班由2班減半至1班。上月維珍航空宣布10月起取消倫敦來往上海的航班，並稱該航線面對重大挑戰及複雜情况，往上海要多花一小時，飛返倫敦則要增加兩小時。

倫敦飛北京時間增三成拉高成本

外媒綜合航空業管理層看法，最大因素是俄羅斯禁止歐美航班飛越其領空，變相歐美航班飛往亞洲較以往耗時，故員工、燃油成本均告上升，惟中資航班未被俄羅斯拒諸門外，便較歐美航班有不可比擬的優勢，尤其目前航空業人手短缺，成本差距更見明顯。

按FlightAware估算，經俄羅斯由倫敦飛往北京需時約9小時44分，若避過俄羅斯，改經哈薩克等，則需時約12小時48分，相差三成時間。據航空業分析公司OAG數據，由國際航空公司經營的自歐洲或北美往中國航班，在今年夏天旺季的數量已由高峰期2018年逾1.3萬班急降逾六成。反觀中資航空公司，自高峰期2019年至今同樣路線的航班數量只減少約三成，今年夏季航班數量亦較西方對手多出逾一倍（見圖1）。以今年6月來往歐洲與中國的航班計，多達74%是由中資航空公司經營。

6月來往歐中航班 74%中資航企經營

中資國有航空公司趁機展開攻勢，開啟多條航線，其中東方航空（0670）上月就新增上海往馬賽、維也納的航線，並增加往倫敦及馬德里的航班班次，南方航空（1055）航班最近亦開始由廣州飛往布達佩斯。吉祥航空（滬：603885）增設3條直航航線，由上海飛往布魯塞爾、雅典、曼城。

至於倫敦希斯路機場今年多出的機位，亦逐步由中資航班佔用。據OAG計算，中資航空公司今年夏季的往歐航班較2019年增加（見圖2），增幅達16%至1.48萬班。

中資航班大肆進攻歐亞航線市場，歐洲航空公司只能捱打。德國漢莎航空（德：LHA）今年4至6月亞洲航線的每乘客收入按年跌10%，淨利潤亦按年瀉47%。漢莎航空行政總裁Carsten Spohr在電話會議上表明，中資航空公司運力過剩，令亞洲市場出現「不正常情况」。法荷航集團（Air France-KLM，泛歐：AF）行政總裁Ben Smith去年亦稱，中資航空公司飛經俄羅斯的話，比起歐洲航空公司有「不公平優勢」。

美航空業暫不擴市場 應對中資航班攻勢

面對中資航班攻勢，美國航空界寧願市場暫時不要擴大。今年2月，美國政府批准將來往美中航班由每周35班上調至50班，只達疫前每周325班約15%，惟美國航空業游說白宮，要求不再上調航班量。

美國航空業協會Airlines for America今年4月曾致函國務卿布林肯及運輸部長Pete Buttigieg，《金融時報》引述信件指出，若放任中國航空市場成長，又不顧及業界是否平等進入市場，航線將繼續被中資航空公司搶走，令美國工人及企業蒙受損失。Airlines for America預料，今年來往美中的直航需求會較2019年大減76%。

星展銀行股票研究分析師Jason Sum預期，中國主要航空公司能夠飛越俄羅斯領空，有力在中國來往西歐的航空市場搶佔大量市佔率。上海紐約大學金融學實踐助理教授于達指出，中資航空公司增加往歐航班，與中國政府吸引國際訪客的方針一致，例如早前宣布11個歐洲國家可免簽證訪華，「最終願景是帶更多人回來中國。」

有不具名西方航空公司管理層認為，歐美來往中國航班的人氣減少，反映了2019年以來地緣政局升溫，「中國與西方的關係本質已經改變。」

[企業地球村]

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