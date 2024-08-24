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經濟
國際金融

共同社：OK購7-11面臨日本審查 評估國安威脅

【明報專訊】共同社引述知情人士稱，7-11便利店的日本母企Seven & i Holdings（日：3382），獲Circle K（OK便利店）的加拿大母企Alimentation Couche-Tard（加：ATD）提出收購建議後，面臨日本政府的審查，以評估對國家安全的潛在威脅。

共同社指出，7-11便利店的經營者，受到日本《外匯和對外貿易法》的管轄。該法管理外商對日本企業的投資，從事航空、網絡安全或基礎設施等指定行業的日本境內上市公司及其子公司，如果獲外國投資者收購1%或以上的股權，必須通知政府。

便利店被視發生地震重要設施

雖然Seven & i的核心便利店業務不屬於上述指定行業，不過有分析認為，便利店在日本被認為是地震發生時的重要基礎設施，所以受到日本政府關注。

此外，Seven & i旗下亦有其他零售、房地產、金融、畜牧業、石油產品銷售及安全服務等業務。若日本政府認為對Seven & i的收購會導致經濟安全問題，可阻止該投資。

由於日本財政部已將《外匯和對外貿易法》應用於Seven & i，該集團須向日本政府通報外資入股的規模和時間，以及外資是否參與管理等詳細資訊。

若Seven & i未就交易知會政府，又或提供虛假資訊，相關人士可能會面臨監禁或罰款。

（共同社）

[國際金融]

相關字詞﹕收購 國家安全 審查 日本政府 OK便利店 7-11便利店

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