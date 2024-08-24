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2024年8月24日星期六
睇樓手冊
阿里下周三港轉主要上市 望迎北水 不涉新股發行或融資 最快9月納港股通
特專科企市值門檻降最多33% SPAC併購放寬
龍湖半年少賺27％ 中期息派0.22元人民幣
市場觀望 港股成交788億減19%
金監局：推進灣區保險中心 提供港澳保單售後服務
新奧能源半年少賺23％ 派息反增至0.65元
HKTVmall母企中期轉蝕2748萬 王維基：港處轉型期 嘗試不同業務模式
希慎中期基本溢利跌0.7% 利蘊蓮：港仍具吸引力
平保：金監局降保險產品利率上限屬重大利好
途虎經調整利潤升67% 對行業樂觀
玖紙發盈喜 料虧轉盈最多賺8億
中煤半年純利跌16% 中期息0.221元
鮑威爾談減息：是時候調整政策 防美就業續轉弱 道指曾升逾450點
日央行先放鷹再放鴿 圓匯日股齊波動
共同社：OK購7-11面臨日本審查 評估國安威脅
新地擬拆帝景酒店重建住宅 涉674伙 主打中小型戶 較原改裝方案微增13伙
新地3市區新盤擬下月推 涉1104伙
匯璽3房售3600萬 新港人業主輸三成
夫婦客2.05萬租海之戀一房 呎租52元
LP10 三個月首錄成交 4房售3260萬
奕蔭街舖1600萬沽 業主料輸三成
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿里下周三港轉主要上市 望迎北水 不涉新股發行或融資 最快9月納港股通
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