LP10 三個月首錄成交 4房售3260萬

據LP10成交紀錄冊顯示，上述買家享120天成交期，是次為項目相隔約3個月後，再錄得一手新成交。LP10今年迄今累沽13伙，大部分為高層戶，亦包括特色戶。

FINNIE一房平台戶611萬沽 呎售2.7萬

本月首個開售全新盤、宏安地產（1243）旗下鰂魚涌FINNIE，昨日率先推出8伙特色單位招標，並以611萬元售出2樓A室，實用面積223方呎一房間隔、連433方呎平台，實呎逾2.73萬元。FINNIE今日將以發價單形式首輪開賣60伙，包括34伙一房戶、26伙兩房戶，實用面積245至364方呎，一房折實入場428.8萬元，單位折實均呎1.75萬至2.34萬元，日前累收逾582張入票，超額認購8.7倍。

此外，大鴻輝旗下西區德輔道西單幢新盤尚逸，新售出21樓D室，實用面積291方呎一房間隔，成交價601.6萬元、實呎2.06萬元；項目總共提供161伙，7月開售迄今累沽約112伙，佔全盤約七成。

至於正部署推出3個市區全新盤的新地（0016），同系已屆現樓的屯門景秀里御半山，近日連錄成交，最新透過招標售出第1B座10樓A室，實用面積468方呎、兩房連儲物室間隔，成交價逾788萬元、實呎1.68萬元，買家享360日成交期。