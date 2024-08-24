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經濟

香港地產

匯璽3房售3600萬 新港人業主輸三成

【明報專訊】樓市氣氛淡靜，二手市場不乏蝕讓成交，其中南昌站上蓋匯璽，新錄蝕逾千萬元成交；資料顯示，匯璽2A期海鑽匯高層單位，屬實用面樍1812方呎3房連套房間隔，新近以3600萬元易手、折合實呎19,868元，據悉原業主為新香港人，於2021年7月4638.09萬元一手買入，持貨約3年，帳面蝕逾1038萬元或22.4%，計及各項交易費用後，有可能實蝕逾1254萬元或27%離場。

溱岸8號3房1650萬沽 蝕近一成

同屬鐵路盤的沙田溱岸8號，亦新錄二手蝕讓；利嘉閣高級區域董事郭建民表示，屋苑第1座中層B室，實用面積935方呎3房1套間隔、望城門河景，原業主以1900萬元放盤，減價250萬元或約13%後，以1650萬元成交，實呎17,647元；原業主2018年以約1700萬元入市，持貨6年，帳面蝕50萬元或3%，連使費有可能實蝕約147萬元或約9%。

藍灣半島3房賣738萬 料實蝕202萬

港島屋苑亦見蝕讓，世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島第7座中層H室，實用面積565方呎3房1套戶，原業主去年10月以938萬元放售，累減200萬元或21%後，以738萬元成交、實呎13,062元。

原業主於2019年初以890萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕152萬元或17%，計及稅項和其他使費，料實蝕約202萬元或約23%。

事實上，本港二手樓價繼續調整，具體反映7月29日至8月4日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.61點，按周跌0.41%，指數連跌3周共1.77%。中原研究部高級聯席董事楊明儀稱，CCL距離向下逼近138點目標，僅0.61點或0.44%。可留意是，本周CCL屬近8年新低，重返2016年9月底水平，今年迄今指數累挫5.84%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.56%。

CCL按周跌0.4% 今年累挫近6%

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139點，按周跌0.47%；CCL（中小型單位）報137.68點，按周跌0.52%。兩項指數齊跌兩周，均為近8年新低；而CCL（大型單位）報143.25點，則按周微升0.08%，繼續處於2017年1月中的逾7年半低位。

相關字詞﹕藍灣半島 溱岸8號 匯璽 二手蝕讓

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