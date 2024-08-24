途虎經調整利潤升67% 對行業樂觀

【明報專訊】內地汽車服務商途虎養車（9690）中期純利按年增3.8倍至2.84億元（人民幣，下同）；撇除股份支付開支、可轉換可贖回優先股公允價值變動及上市開支，經調整淨利潤升67.3%至3.58億元，續不派中期股息。集團主席、首席執行官兼執行董事陳敏在網上業績會時表示，雖然上半年國內消費力度有所轉弱，但汽車服務需求屬剛性需求，加上公司持續降本增益、提高服務及產品的質素，對行業趨勢保持樂觀。
毛利率升至25.9%
期內，收入按年增9.3%至71.26億元；當中汽車產品和服務上升9.6%至66.43億元。集團經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）增加27.8%至4.5億元。至於毛利升17%至18.46億元，毛利率提升1.7個百分點至25.9%。首席財務官張志嵩指出，公司業務規模提升，與上游供應鏈的合作關係變得更緊密，加上自家產品獲得了市場認可，均有助降低採購成本。
另截至6月底途虎工場店數量按年增23%至6311間，其中自營途虎工場店減少7.5%至149間、加盟途虎工場店升24%至6162間。平台運營方面，6月底途虎交易用戶升18.8%至2140萬人；上半年月均活躍用戶增15.8%至1150萬人。