途虎經調整利潤升67% 對行業樂觀

毛利率升至25.9%

期內，收入按年增9.3%至71.26億元；當中汽車產品和服務上升9.6%至66.43億元。集團經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）增加27.8%至4.5億元。至於毛利升17%至18.46億元，毛利率提升1.7個百分點至25.9%。首席財務官張志嵩指出，公司業務規模提升，與上游供應鏈的合作關係變得更緊密，加上自家產品獲得了市場認可，均有助降低採購成本。

另截至6月底途虎工場店數量按年增23%至6311間，其中自營途虎工場店減少7.5%至149間、加盟途虎工場店升24%至6162間。平台運營方面，6月底途虎交易用戶升18.8%至2140萬人；上半年月均活躍用戶增15.8%至1150萬人。