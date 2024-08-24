金監局：推進灣區保險中心 提供港澳保單售後服務

稱直接開展跨境保險通試點

時機尚不成熟

至於有全國政協提案，建議仿效債券通及滬港通等模式，讓香港保險公司在大灣區範圍內以試點形式銷售產品，金監總局則回應指出，目前港澳保險機構未有在內地設立商業存在，直接向內地消費者跨境銷售保險產品的建議，以及港澳保險從業人員直接到內地向客戶進行推銷及銷售產品的建議，均與內地保險法、內地加入世貿組織承諾等有關規定存在衝突。

金監總局又表示，考慮到內地與港澳地區的保險市場在法律體系、監管制度、機構管理、產品設計和銷售、消費者認知等方面存在較大差異，市場風險易「交叉傳染」，消費者權益保護難度較大，現階段直接開展跨境保險通試點的時機尚不成熟。

陳健波：已算突破 盼今年落實

保險界立法會議員陳健波表示，若能在大灣區開設保險服務中心，已算是突破，相信目前是在考慮選址的問題。他續稱這已討論了一段時間，金監總局提到的「相關工作正在推進」，他希望能在今年內落實。另外，他指現時內地居民持有本港逾200萬份保單，若業界開設保險服務中心，將更好地服務客戶。至於透過保險通直接在內地銷售產品，他同意尚未是時候，估計要多等數年。