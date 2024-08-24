龍湖半年少賺27％ 中期息派0.22元人民幣

手頭現金500億 淨負債率56.7%

他續稱，目前銀行融資佔比80%，當中六大內銀更提供高達60%，債務結構安全。龍湖上半年已把握政策機會，發行經營性物業貸達219億元，並以此償付兩筆共計72億元的CMBS（商業地產抵押貸款支持證券）。未來經營性物業貸的規模將逐漸增至1000億元，因公司仍有更多資產會逐步開業及逐步達到可融資狀態。截至6月底龍湖手頭現金有500.6億元，上半年綜合借貸總額1874.2億元，平均融資成本為4.16厘；平均合同借貸年期為9.19年。

至於國內信用債方面，龍湖已歸還今年到期的107億元，僅餘下今年12月到期的10億元信用債已提前將資金歸集及存好。龍湖亦已提前歸集及籌劃明年第一季度到期的境內債券，希望在年底前全部歸集在手。至於中增債方面餘額58億元，當中明年及後年到期分別為35億元及23億元，亦會繼續用經營性物業貸提前審批置換。

運營及服務業務貢獻逾八成盈利

海外方面，海外銀團有兩個償務到期高峰，第一個是80億元銀團，將從本月起每月歸還10多億元，逐步提前在明年還清。至於明年底的84億元銀團，則計劃在明年下半年分6至7個月歸還償付。

上半年，龍湖核心盈利當中，運營及服務業務貢獻超80%，毛利跌31%至96.4億元，毛利率20.6%，按年跌1.8百分點。集團宣派中期息每股0.22元，按年跌31.25%，維持派息比率30%。

期內開發業務結算毛利率按年跌6.9個百分點至7.4%，官趙軼指出未來會着重修復整個板塊的結算毛利率，強調新項目「拿一個成一個」，實現15%至20%的毛利率。