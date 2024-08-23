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經濟

香港地產

清真寺對面4000呎舖2億獲洽購

【明報專訊】零售核心區尖沙嘴彌敦道再有商舖快以億元易手，市場消息指出，尖沙嘴彌敦道86號地下D1、D2、E及F舖，位於清真寺對面，鄰近港鐵尖沙嘴站，人流暢旺，面積約4000方呎，獲買家以約2億元洽購至尾聲，或於短期內易手，呎價約5萬元。該舖目前由化妝品連鎖店莎莎（0178）租用，月租約58萬元，租期將於今年屆滿，若以洽購價2億元計，預計買家可享租金回報約3.5厘。

莎莎現每月58萬租用

上述4個商舖原業主分別於1970年及1971年分段購入，共涉資約488萬元，若落實以2億元易手，帳面將大賺1.95億元或近40倍。翻查資料，位於彌敦道、金馬倫道交界一個約300方呎舖位，即鄰近上述獲洽購的商舖，去年1月以1億元易手，呎價更高見33.3萬元，每呎售價幾乎等同於原業主家族56年前購入價。

此外，鄧成波家族委託代理放售油麻地廟街41、41A、43號全幢及45號地下及4樓，將連租約一併出售，估值約1.2億元。資料顯示，物業位於油麻地廟街頭段及永星里交界，現為10層高住宅大廈，設升降機，總實用面積約1.5萬方呎，住宅部分現為學生宿舍營運商全幢租用，租約期至2026年，將連租約出售。世邦魏理仕香港資本市場及私募投資執行董事莫偉豪表示，自政府全面「撤辣」後，加上高才通計劃等，內地客對本港住宅需求上升，部分投資者購入二手物業改裝學生宿舍以滿足相關需求。

鄧成波家族放售廟街物業 估值約1.2億

另荔枝角青山道654號浪淘大廈地舖，最新獲匯豐銀行以月租27.5萬元租用，租期兩年至2026年11月，租金較兩年前續租25萬元，增加2.5萬元或10%。翻查資料，匯豐銀行自2014年租用至今，當時月租為25萬元，連同最新一次續租，10年內先後5次續租，租金曾在2020年疫情爆發時下調6%至23.5萬元，因應市况回暖而調整租金。資料顯示，業主為商舖投資者，2013年3月1.1億元購入地下至3樓共1.45萬方呎的樓面。

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