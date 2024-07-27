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經濟

香港地產

FINNIE 6日收582票 超額8.7倍

【明報專訊】8月即將踏入尾聲，一手市場只得宏安地產（1243）旗下鰂魚涌FINNIE以全新盤作首輪開售，樓盤樓花期約21個月，項目除了今日招標推售8伙特色單位外，亦於明日以價單形式發售60伙，自上周六起收票，至昨日截票，最終6日累收逾582張認購意向登記，超額認購逾8.7倍。宏安地產執行董事程德韻表示，明日發售的單位涵蓋34伙1房、26伙兩房單位，實用面積245至364方呎，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價17,502至23,470元。

雋睿撻訂貨原價沽 成交期延至365日

市場不乏有新盤買家撻訂，綜合市場資訊，8月主要新盤暫錄約16宗撻訂，包括永義（1218）旗下現樓項目九龍塘雋睿，買家今年4月1497.3萬元、實呎2.3萬元購入第1座2樓D室，屬實用651方呎3房連儲物室戶型。據成交紀錄冊顯示，交易近日告吹，原有買家料遭沒收10%訂金涉約149萬元，該單位隨即以原價沽出，新買家已簽署正式合約，並享有365天成交期，較之前撻訂貨成交期90日為長。

必嘉坊‧曦匯部分轉售為租

開放式月租1.4萬起

雖然一手市場續錄撻訂個案，但事實上今年一手市場交投量，不足8個月已破萬宗，據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，截至8月19日，本年一手成交量錄得10,083宗，相等於去年全年10,479宗約96.2%；年內一手成交金額涉約1229億元，較去年全年約1102億元，高出約11.5%兼創3年新高。

另由於租務需求殷切，恒地（0012）發展的紅磡必嘉坊‧曦匯，將部分單位轉售為租，開放式戶月租約1.4萬元起。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目不足一周已錄逾20伙單位租出，形容是「見一間走（承租）一間」，部分開放式及1房單位的實用呎租逾70元。

恒地林達民：視市况再考慮推出單位招租

他續稱，在政府積極搶人才政策下，住宅租務市場剛性需求大增，認為本港及全球經濟會因9月美國有機會減息而復蘇，故集團現階段採惜售態度，同時希望配合政策所激活租務需求，推出部分現樓單位放租。集團續採彈性策略，按不同地區需求再考慮是否推出其他現貨單位供租賃。

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