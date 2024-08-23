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經濟
2024年8月23日星期五
股市最前線
友邦半年新業務價值升25%勝預期 意外公布新OPAT目標 刺激股價創1個月新高
港新業務價值 升幅放緩至26%
平保半年多賺6.8％ 中期息0.93元
遭勒令停牌 大中華金控瀉逾87%至1仙
績優股小米友邦帶動 恒指再彈249點
涉恒大造假案 據報羅兵咸內地罰停業半年
網易次季經調整利潤跌13% 遜預期 美股ADS早段曾挫一成 CEO：旗艦遊戲調整會有陣痛
百度上季經調整淨利潤跌7.5%
東亞中期純利跌兩成 中期息減14%
人幣上月國際支付比例達4.74%新高
瑞聲中期多賺逾2.5倍 績後股價飈6%
碧服中期核心少賺32% 設委員會追討應收款
東方海外中期少賺26%
儲局官員絕大多數認同9月減息 有官員憂就業市場惡化 不希望反應過慢
歐央行會議紀錄：核心通脹超預期 不應礙9月再減息
WSJ：華納音樂前主席 提價洽購派拉蒙
楊智佳：瑞聲績佳帶動股價 候回吐吸
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：泡泡瑪特不宜高追
葉創成：內銀派息佳 長揸勝短炒
技術取勝：萬國數據13元應有承接
盧駿匡：避險資金流出公用股 利好港股後市
劉思明：大市表現不及恒指 港股局部轉好
周顯：李家財技難領悟
譚新強：《粵劇特朗普》長做長有
湯文亮：傳媒勿將訪問資產 變負資產
大馬經濟續增長 樓價料平穩
內地客沽維港‧星岸 連「辣稅」蝕五成 持貨8年4房2350萬易手 屋苑最大宗蝕讓
黃埔兩房月租1.93萬 呎租50元同類新高
FINNIE 6日收582票 超額8.7倍
清真寺對面4000呎舖2億獲洽購
iCITY單月20宗租賃 444呎工作室呎租29元
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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