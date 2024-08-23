明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：瑞聲績佳帶動股價 候回吐吸

【明報專訊】恒指昨日上升249點，收報17,641點，主板成交974億元。藍籌股表現不錯，但二三線股表現很參差。內地A股持續偏軟，滬深300指數下跌0.26%，較反映二三線股表現的創業板指，下跌0.76%幅度較大，資金繼續偏好高市值股份，與港股情况相若。

港股進入業績期後段，亦是最多上市公司公布業績的時段。近期業績較為亮麗的行業，非手機設備股莫屬。舜宇光學（2382）業績後的周三，股價急彈8%。至於小米（1810）及瑞聲科技（2018）業績後，股價亦於周四分別上漲9%及4%。

無獨有偶，小米、瑞聲及舜宇今年上半年收入均上漲兩成至三成左右，合理顯示到手機市場復蘇的狀况。不過，股價卻未盡反映復蘇，投資者大概對於中國內地手機行業的復蘇持續性存疑，否則舜宇股價理應從低位倍升了，目前只由低位回升了47%。

投資者的疑惑並沒有錯，回顧今年7月份內地社會消費品零售總額數字，只有餐飲、日用消費品及通訊器材類產品的消費額錄得明顯的按年上升，其中，通訊器材類按年增幅12.7%，年初至今上升11.4%，表現強勁。其他周期消費，按年均錄得下跌，於是，投資者質疑手機市場的榮景只會短暫，是一場曇花一現的反彈，因為想不出理由，可以讓手機行業持續在中國經濟之中一枝獨秀。

AI概念有炒作空間 考慮小米瑞聲舜宇

雖然蘋果（Apple）（美：AAPL）iPhone於中國的市佔率下降，瑞聲及舜宇為蘋果供應商，尤其對前者的影響不大。瑞聲近年加強與華為及小米合作，刺激了收入增長。於今年第二季，華為手機於中國銷量大增42%，至995萬部，市佔率升至14.93%；至於小米手機銷量上升19.65%，至1063萬部，表現亦很理想。舜宇、瑞聲及小米今年上半年收入增長兩成至三成，均跑贏了全國通訊器材消費的增長。

中線而言，今年下半年踏入手機旺季，預料沒有那麼快由反彈高峰下滑。與此同時，環球股市好轉，AI概念順理成章再度成為話題，AI手機、AI PC的概念，即使不是很堅實，亦大有機會出現炒作空間，具備追落後條件。在港股市場，要想起這類概念，投資者要考慮的便是小米、瑞聲、舜宇，再次線一點便有丘鈦科技（1478），後者亦有觸底的味道。預計於今年餘下時間，這幾隻股份表現不會太差，以瑞聲為例，股價受業績帶動，升至保歷加通道上軸的阻力，短期回吐至5天線的30元水平，仍可考慮吸納，持有數月。

於美股市場，AI PC概念便會想起高通（Qualcomm）（美：QCOM），縱使近期股價較低迷，倘若美股破頂、氣氛轉趨熾熱，高通亦有追落後的機會。

手機概念股中線持有數月勝長揸

再長遠一點，便充滿疑問了。內地手機銷情如何理想，都難以抵擋內地整體經濟放緩的現實，內地其他周期性消費項目，包括服裝、家電等等，仍很疲弱，手機市場最終很大機會受到拖累。除了上述手機設備港股之外，蘋果亦遲早面對衝擊，或許已是明年的事了。不過，港股市場上的手機概念股，暫時只能當作進入小陽春，長遠仍飽受考驗，中線持有數個月，相信勝過長線持有。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 還看今朝

上 / 下一篇新聞

友邦半年新業務價值升25%勝預期 意外公布新OPAT目標 刺激股價創1個月新高
友邦半年新業務價值升25%勝預期 意外公布新OPAT目標 刺激股價創1個月新高
港新業務價值 升幅放緩至26%
港新業務價值 升幅放緩至26%
平保半年多賺6.8％ 中期息0.93元
平保半年多賺6.8％ 中期息0.93元
遭勒令停牌 大中華金控瀉逾87%至1仙
遭勒令停牌 大中華金控瀉逾87%至1仙
績優股小米友邦帶動 恒指再彈249點
績優股小米友邦帶動 恒指再彈249點
涉恒大造假案 據報羅兵咸內地罰停業半年
涉恒大造假案 據報羅兵咸內地罰停業半年
網易次季經調整利潤跌13% 遜預期 美股ADS早段曾挫一成 CEO：旗艦遊戲調整會有陣痛
網易次季經調整利潤跌13% 遜預期 美股ADS早段曾挫一成 CEO：旗艦遊戲調整會有陣痛
百度上季經調整淨利潤跌7.5%
百度上季經調整淨利潤跌7.5%
東亞中期純利跌兩成 中期息減14%
東亞中期純利跌兩成 中期息減14%
人幣上月國際支付比例達4.74%新高
人幣上月國際支付比例達4.74%新高
瑞聲中期多賺逾2.5倍 績後股價飈6%
瑞聲中期多賺逾2.5倍 績後股價飈6%
碧服中期核心少賺32% 設委員會追討應收款
碧服中期核心少賺32% 設委員會追討應收款
東方海外中期少賺26%
東方海外中期少賺26%
儲局官員絕大多數認同9月減息 有官員憂就業市場惡化 不希望反應過慢
儲局官員絕大多數認同9月減息 有官員憂就業市場惡化 不希望反應過慢
歐央行會議紀錄：核心通脹超預期 不應礙9月再減息
歐央行會議紀錄：核心通脹超預期 不應礙9月再減息
WSJ：華納音樂前主席 提價洽購派拉蒙
WSJ：華納音樂前主席 提價洽購派拉蒙
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：泡泡瑪特不宜高追
植耀輝：泡泡瑪特不宜高追
葉創成：內銀派息佳 長揸勝短炒
葉創成：內銀派息佳 長揸勝短炒
技術取勝：萬國數據13元應有承接
技術取勝：萬國數據13元應有承接
盧駿匡：避險資金流出公用股 利好港股後市
盧駿匡：避險資金流出公用股 利好港股後市
劉思明：大市表現不及恒指 港股局部轉好
劉思明：大市表現不及恒指 港股局部轉好
周顯：李家財技難領悟
周顯：李家財技難領悟
譚新強：《粵劇特朗普》長做長有
譚新強：《粵劇特朗普》長做長有
湯文亮：傳媒勿將訪問資產 變負資產
湯文亮：傳媒勿將訪問資產 變負資產
大馬經濟續增長 樓價料平穩
大馬經濟續增長 樓價料平穩
內地客沽維港‧星岸 連「辣稅」蝕五成 持貨8年4房2350萬易手 屋苑最大宗蝕讓
內地客沽維港‧星岸 連「辣稅」蝕五成 持貨8年4房2350萬易手 屋苑最大宗蝕讓
黃埔兩房月租1.93萬 呎租50元同類新高
黃埔兩房月租1.93萬 呎租50元同類新高
FINNIE 6日收582票 超額8.7倍
FINNIE 6日收582票 超額8.7倍
清真寺對面4000呎舖2億獲洽購
清真寺對面4000呎舖2億獲洽購
iCITY單月20宗租賃 444呎工作室呎租29元
iCITY單月20宗租賃 444呎工作室呎租29元