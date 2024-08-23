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儲局官員絕大多數認同9月減息 有官員憂就業市場惡化 不希望反應過慢

【明報專訊】美聯儲公布的7月會議紀錄顯示，隨着通脹降溫及就業市場放緩，絕大多數（vast majority）美聯儲官員認同，倘若通脹數據繼續符合預期，下次9月會議減息可能是「適當的」，預示9月減息已成定局。會議紀錄指出，部分美聯儲官員在7月認為，當月已具備減息0.25厘的條件，儘管美聯儲官員最終在7月會議一致議決維持利率不變。

會議紀錄顯示，許多美聯儲官員指出，美聯儲的2%通脹目標所面臨的風險有所下降，但充分就業的目標所面臨的風險提升。一些美聯儲官員憂慮就業市場進一步放緩，可能會演變為「更嚴重的惡化」，不希望美聯儲反應過慢。後年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）昨表示，只要數據符合預期，他支持9月開始循序漸進減息。他認為「緩慢，且有系統地減息」才是正確的做法。

部分官員認為7月已具備減息1/4厘條件

昨晚公布的美國7月二手樓銷售，按月增長1.3%，折合成年率達395萬戶，銷售在連跌4個月後恢復增長。分析預期，隨着按揭利率下降，將有助樓市趨穩。不過美國製造業繼續轉弱，8月製造業PMI初值降至48，是今年以來最嚴重的收縮，生產、訂單和工廠就業分析指數進一步轉弱。美國服務業則維持穩步擴張，8月服務業PMI初值升至55.2，高於預期，反映美國經濟的主要組成部分仍然穩健。美股三大指數早段窄幅上落。

交易員押注年底前減息1厘概率逾七成

美聯儲主席鮑威爾在7月議息會議後的新聞發布會承認，美聯儲官員討論了減息的理由，但「絕大多數」官員更傾向於9月再作決定。這意味美聯儲官員屆時更有可能討論的是減息的幅度，而不是減息與否。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注於9月減息0.25厘的概率，在七成以上。今年底前減息1厘或以上的概率，亦維持在七成以上。

美國勞工統計局周三公布的非農就業職位初步修訂數據，由去年4月至今年3月的一年內，新增就業職位較原先公布少81.8萬個，而美國總就業人數較原先數據少0.5%，是2009年以來最大幅的修訂。昨公布的美國首次申領失業救濟人數上升。在截至8月17日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加4000人，總數增至23.2萬人，略高於市場預期，是3周高位。

摩根大通資產管理投資組合經理Priya Misra表示，如果風險在於就業市場惡化，「我會認為應加快行動，例如在未來兩次議息會議，各減息半厘，直至回復到中性利率水平，然後減息步伐才可更為細緻。」

「美聯儲線人」料鮑威爾對選項保持開放

美聯儲9月會議距離美國總統大選只有6周。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，對鮑威爾來說，未來幾個月是美國經濟能否「軟着陸」的決勝時刻。他能否渡過難關，不僅取決於經濟的疲弱程度，還取決於減息能否刺激借貸和消費。

Timiraos稱，美聯儲未來數月大概有兩條路可走。第一條是在未來幾次會議，每次減息0.25厘，然後按明年初經濟狀况調整減息幅度，以防通脹反彈。另一條路是在經濟急劇放緩的情况下，美聯儲可能會以半厘的幅度急速減息，並在明年春季減息至接近3厘。他預計鮑威爾周五在Jackson Hole全球央行年會的講話，對未來選項保持開放。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美聯儲線人 減息預期 會議紀錄 美聯儲

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