東方海外中期少賺26%

另匯豐昨日於績前發表報告，料未來運費續高企，末季盈利仍有上升可能，將東方海外評級由「減持」上調持「持有」，目標價調升35%至115元。

匯豐續前上調評級 股價1個月高

東方海外昨股價最高見115.5元，升6.3%，創1個月高，收報114.8元，升5.6%，成交1.13億元，為表現第三佳藍籌。

公司指航運市場於第二季已經呈現運輸旺季景象，上半年度總體載貨量增加2%至367.7萬個標準箱，總收入按年亦上升2%至46.46億美元。

由於部分受紅海地區的持續局勢影響，太平洋航線總載貨量增加5%，收入增加 28%，每個標準箱收入增加22%。就太平洋去程航線而言，上半年去程載貨量較按年增加11%，收入上升48%，每個標準箱收入增長33%。

呈現運輸旺季 總收入升2%

亞歐航線則直接受到紅海地區危機的影響，有效供應及船期可靠性仍然下降，令運價大幅上漲。期內航線總載貨量按年減少13%，收入卻增8%；每標準箱收入增加24%。去程而言，上半年載貨量按年跌11%，而收入及每個標準箱收入分別增 37%及 54%。