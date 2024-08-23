涉恒大造假案 據報羅兵咸內地罰停業半年

多家國企民企陸續換核數師

今次的業務禁令可能伴隨着巨額罰款，這將是中國監管機構有史以來對四大會計師行採取的最嚴厲行動，中國政府亦正加強審查核數師在今次房地產危險的金融醜聞中所扮演的角色。

報道引述多名客戶指出，這項禁令將阻止普華永道簽發財務業績，為新股審計，以及其他受規管的活動。不過，該公司已向客戶保證員工在暫停期間仍將繼續工作，即使禁令生效仍能夠對其2024年度年報的審計意見作認證。

此前，外電報道指中國有關部門或考慮對普華永道處以至少10億元人民幣的罰款，遠超2023年內地對德勤因中國華融審計問題處以的2.12億元人民幣罰款。此前，中證監裁定中國恒大造假數，指其誇大內地收入近800億美元。

羅兵咸永道的多家國企，以至民企客戶均已公布更換核數師。中國銀行（3988）日前便公布轉聘安永作為2024財年核數師，取代羅兵咸永道。報道又引述該行一名人士指出，中國財政部官員曾告訴該行，對普華永道的處罰公告預計將於8月底前公布。