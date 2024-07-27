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經濟

友邦半年新業務價值升25%勝預期 意外公布新OPAT目標 刺激股價創1個月新高

【明報專訊】友邦保險（1299）公布，上半年新業務價值為24.55億美元，創歷來上半年新高，亦略高於市場預期的24.2億美元，以固定匯率計算按年增25%。友邦同時出乎市場意料公布2023年至2026年的每股稅後營運利潤（OPAT）複合年均增長率為9%至11%目標，集團首席財務總監鍾家富（Garth Jones）指出，目標反映集團對未來增長前景有很大信心，同時他們在管理索償、開支等營運上，有能力使保單回報達到預期。

明報記者 歐陽偉昉

友邦上半年業績好過預期，同時出乎預期公布2023年至2026年OPAT複合年均增長率目標的利好消息，帶動昨日股價升5.93%至54.45元，創近1個月新高。

每股中期息增5.2%至0.445元

上半年友邦於五大市場新業務價值均錄雙位數增長，其中中國內地按年增36%至7.82億美元；新業務價值率今年上半年按年回升3.3個百分點至53.9%，主要由香港及內地有利產品組合轉變及重新定價所推動。年化新保費按年增長17%至45.46億美元，每股中期息按年多派5.2%至0.445港元。

內地利率下行，金監總局去年7月保險產品預定利率下調0.5厘至3厘，今年9月起再降至2.5厘。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，去年6月他們已在內地推出分紅保單，雖然保證利率較低，但會有股權投資等風險資產投資回報。至於內地客戶是否接受分紅保單，他指內地一般客戶多數購買保證利率保單，不過他們主要客群是中產以上，不少內地中產客來港投保都是分紅保單，對此已有認識。

除了儲蓄保單，陳榮聲指傳統保障型產品在內地新業務價值佔比亦達45%，按年有雙位數增長。友邦上半年在四川和湖北3個新城市開業，他指就開拓新省份業務與內地中央和地方監管部門有正面討論，預期每年可獲准籌建一至兩間分公司。

李源祥：業績續強勁 終反映在股價上

友邦4月增加20億美元回購後，一度刺激股價上升，惟未能持續，對於會否再提升回購額，鍾家富重申會在4月公布的新資本管理政策下繼續現有回購，明年3月公布全年業績時再作公布。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，業績不止反映新業務價值增長，亦顯示集團有能力將之轉化為盈利和吸引的資本回報，有信心未來業績將續強勁，相信終會在股價反映。多家大行看好友邦業績，花旗報告指友邦上半年在新業務價值、內涵價值、營運利潤等各方面皆較略為好過預期，維持買入評級，目標價99元。摩根士丹利指3年營運利潤目標是一大看點，給予「超配」評級，目標價86元。

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